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左派還是右派？胡錫進自言寧願當「建制派」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
環球時報總編輯胡錫進表示，相比左右，更樂意稱自己是「建制派」。（新浪微博照片）
環球時報總編輯胡錫進表示，相比左右，更樂意稱自己是「建制派」。（新浪微博照片）

曾自稱「中左」的《環球時報》總編輯胡錫進再次就「左右」發聲。他表示，相比左右，更樂意稱自己是「建制派」。胡錫進最近曾表示，如果美國將台灣駐美代表處改名，中國就不止會撤回駐美大使、制裁台灣經濟，而且會啟動反分裂法對於台灣的反制。

胡錫進16日在個人微博上表示，「左派」、「右派」這些詞在網路上很常見，但其歷史涵義比較強。一直有人說他是左派，最近又有一些人罵他是「右派」。要他自己說，「我既非左派也非右派，如果非要有個標籤，我寧願自己是『建制派』。」

他解釋，「建制派」在大陸很少用，其實這個詞的寓意在當下還是挺有針對性的。它當然不能做標準政治詞彙，但在複雜的輿論動向中，它能傳遞出清楚的政治意圖和傾向：那就是支持法律和體制性規則，堅決跟中共中央走，維護政府主導的社會動員機制，反對極端，反對對主流價值觀的解構。

胡錫進說，當前的中國需要建制派思維積極參與輿論場的思潮構建，這很重要。中國復興開始時以革命的方式開路，如今要以建制的方式不斷改革前進。大家對很多問題有不同認識，但應保持動員力、行動力的建制邏輯，而非遵循民粹邏輯，這是中國競爭力的重要源泉。

胡錫進稱，一段時間以來，「左派」「右派」這些詞彙的非官方化流行造成輿論場的某種混亂，實際上呼喚了建制派概念在民間輿論場的崛起，這更有利於維護大多數人的利益，為社會穩健前進提供更多保障。

胡錫進最後表示，所以要麼不要標籤，如果只有帶個標籤才能掃碼進入輿論場的話，他希望多數人都把自己定義成與國家發展路線相一致的「建制派」。

胡錫進

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