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陸國務院參事：發展數字金融必須堅守風險底線

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
2021年1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，員工通過數字人民幣「硬錢包」支付。新華社
2021年1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，員工通過數字人民幣「硬錢包」支付。新華社

大陸國務院參事、中國銀保監會原副主席王兆星17日表示，數字金融的本質仍為金融，它有金融風險的特點，發展數字金融必須堅守風險底線，確保進一步的安全。

據21世紀經濟報導，王兆星17日在「第五屆中國金融科技創新大會」上作上述表示。

他說，數字金融的本質還是金融，它具有金融風險的特點，包括信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、法律風險等一些傳統風險，同時作為數字化的金融，還存在著演算法風險、數據風險、壟斷風險及新型的大而不能倒的風險。

王兆星表示，發展數字金融必須堅持的原則主要還有三個。一是，數字金融必須要更好地為人民群眾生活服務提供更加便捷、高效、安全、實惠的金融服務；數字金融必須始終服務於實體經濟；數字金融必須遵循金融規律。

王兆星指出，數字金融須建立相關的制度，包含要強化金融數據的制度、要加快建設數字金融產業標準、要做好數字金融監管、要加強數據跨境流動的國際監管工作。

王兆星說，推動金融機構加強科技能力建設，加快數字化轉型，支持金融機構與科技企業合作，做好金融領域關鍵核心技術的攻關，加大數字金融產品服務標準的供給，發揮標準在產業發展中的支撐和引領作用。

實體經濟 金融風險

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