福建兩男子竄改新冠檢測結果 遭罰行政拘留

大陸福建晉江市兩名男子因竄改新冠病毒核酸檢測結果，並在網路上傳播，遭當地警方處以行政拘留。

據晉江公安消息，16日晉江市中西結合醫院報警稱，有人編造該院核酸檢測1例新冠病毒陽性患者資訊在網上傳播。警方接獲報後，查到17歲林姓男子與32歲尤姓男子為截圖、傳播資訊者。

經警方調查，尤姓男子是晉江一家汽車服務會所老闆，林姓男子為其員工。10日，林姓男子公司送貨到莆田秀嶼區，當天下午返回晉江；13日，林某按照村裡的通知進行居家健康監測，並於14日到晉江市中西醫結合醫院進行核酸檢測。

15日下午16時許，林姓男子在「閩政通」APP上查詢到核酸檢測結果為「陰性」後將檢測結果截圖發給老闆尤某報平安。

隨後尤姓男子為了與同事「開玩笑」，唆使林男使用手機修圖軟體將其核酸檢測報告結論由「陰」性改為「陽」性，以此嚇唬同事。隨後，林姓男子將修圖後結果上傳微信群，在網路上傳播。

警方表示，根據大陸相關規定，尤姓男子、林姓男子的行為構成了虛構事實擾亂公眾秩序，晉江警方依法給予尤姓男子行政拘留10天、林姓男子行政拘留8天。

警方強調，網路不是法外之地，編造、傳播網路謠言、尤其是擾亂疫情防控工作等違法犯罪行為，必將受到法律的嚴懲。

尤姓男子事後稱，「現在我知道錯了，當時只是想和同事開個玩笑，惡作劇一下，沒想到會造成這樣的不良後果。」