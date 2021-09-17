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吸納港青 大陸宣布5年內提供1萬個工作和實習機會

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸16日在香港舉行「中央惠港青年措施宣講會」，宣布提供給香港青年的政策「大禮包」。 中新社
大陸16日在香港舉行「中央惠港青年措施宣講會」，宣布提供給香港青年的政策「大禮包」。 中新社

「反送中」運動後，中國大陸積極提供各種經濟誘因吸納香港青年。香港文匯報報導，「為促進香港青年融入國家大局、共享發展機遇」，大陸有關部門16日在香港舉辦「中央惠港青年措施宣講會」並宣布八大利多，包括5年內為香港青年提供1萬個實習機會、2萬個赴大陸交流機會和1萬個就業機會，以及多項獎學金和獎勵措施。

中華全國青年聯合會秘書長劉愛平在16日宣講會上透過視訊致辭時表示，措施將打通港青北上發展的「最後一公里」，並強調「蘇州過後無艇搭」（廣東話俗語，意指機會錯過不再有），呼籲港青把握大陸「十四五」規劃的機遇。

大陸此次提出的八大「惠港青年措施」包括：5年內為港青提供1萬個實習機會的「香港青年內地實習計劃」、2萬個赴大陸交流機會的「香港青少年內地交流計劃」、1萬個就業機會的「『千校萬崗』香港青年專項行動」、「『創青春』中國青年創新創業項目支持計劃香港專項」。

以及「向香港大學生開放『中國電信獎學金』申請通道」、「在全國性青年科創賽事中優化拓寬香港賽道」、「開放全國向上向善好青年、鍾南山青年科技創新獎等榮譽獎勵香港青年的申請渠道」、「建設粵港澳大灣區青年服務陣地」。

中新社報導，香港中聯辦青年工作部部長張志華致辭時，則形容北京提出的這一系列惠港青年措施是中共中央送來的「大禮包」，他呼籲香港青年要「認清和把握國家發展大局，胸懷『中國夢』，踐行『香港夢』」。　

青年 香港 實習

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