回應歐盟新歐中戰略報告 陸駐歐使團：不能認同

歐洲議會表決通過「新歐中戰略報告」，其中稱中方是合作和談判夥伴，但日益成為歐盟的經濟競爭者與制度性對手，呼籲歐盟有一致的對華戰略。大陸駐歐盟使團發言人對此稱，這種說法無意改善中歐關係，中方不能認同，且反對報告對涉港、涉疆與台灣等問題「指手畫腳」。

據大陸駐歐盟使團官網，該發言人說，在當前全球性挑戰交織上升的複雜形勢下，中歐關係尤其不應被意識形態和地緣政治裹挾綁架，衝突對抗對雙方和全世界都有百害而無一利。

該發言人表示，部分議員在討論中強調中國是歐盟的戰略夥伴，中歐保持互利關係對雙方和全球穩定都有戰略意義，呼籲歐盟聚焦合作，妥處分歧，與中方共同肩負起應對疫情和推動疫後復甦等全球性問題的責任。希望歐方認真聽取這些理性的聲音，以全面、客觀的態度看待中國的發展與進步，多做有益於中歐關係發展的事情。