孫亞夫昆山調研：更高標準打造台胞「精神家園」

出席海峽兩岸中秋燈會後，大陸海協會副會長孫亞夫16日晚間實地體驗慧聚廣場夜市場景，與經營台灣美食、文創市集的商家交談，瞭解在昆台胞工作生活情況，並勉勵相關部門更高標準打造台胞「精神家園」，更高品質舉辦系列品牌活動，不斷增進文化認同，讓廣大台商台胞有更強的歸屬感、幸福感。

昆山市融媒體中心營運「第一昆山」報導，由慧聚天后宮、文化廣場、兩岸文化交流中心、媽祖文化主題公園、商業街等組成，每年吸引數十萬來自長三角地區的台商及家屬相聚，已成為兩岸文化交流的重要場所。

孫亞夫先是於15日抵達昆山，隨即調研昆山深化兩岸產業合作試驗區展示館，以及昆台資企業代表「友達光電（昆山）有限公司」，該公司主要從事低溫多晶矽液晶面板研發生產。

在昆山台協發展會館，孫亞夫表示，希望昆山台協繼續發揮政府與台商之間的橋樑紐帶作用，著力推動制度創新、政策集成、服務提質，進一步推進昆台融合發展。

孫亞夫對近年來昆山持續優化台胞台企營商環境、積極探索兩岸融合發展新路徑所取得的成果給予高度認可，希望昆山更高品質推動兩岸產業合作試驗區建設，更高品質推動昆台經濟社會文化交流合作，為深化兩岸融合發展探新路作貢獻。

在昆山期間，孫亞夫還前往錦溪鎮計家墩村，瞭解昆山在推進鄉村振興、打造美麗鄉村方面所取得的成績。