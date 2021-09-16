大陸申請加入「CPTPP」 專家：爭取亞太經貿主導權

大陸16日宣布，大陸商務部長王文濤已向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）保存方─紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交了中方正式申請加入的書面信函，雙方還舉行了電話會議，就後續有關工作進行溝通

這是去年11月，大陸國家主席習近平於亞太經合會（APEC）視訊峰會上，首次表態大陸「積極考慮」加入CPTPP後，做出的首個實質性行動。

據了解，大陸爭取加入CPTPP的動機眾說紛紜，專家認為是要爭取亞太經貿主導權，或只是為了防堵台灣。從大陸「十四五」規劃到「國進民退」甚至共同富裕政策，目前中國大陸各項經貿體制確實跟CPTPP市場經濟為基礎的規則有落差，但大陸有意加入的大動作值得注意。

CPTPP原為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），2005年由新加坡、智利、紐西蘭和汶萊四國發起，2008年美國加入談判後，影響力擴大，秘魯、澳大利亞、越南、加拿大、墨西哥、日本、馬來西亞等國陸續加入。

但自美國退出後，剩餘由日本等11國主導，將TPP改名為CPTPP，於2018年12月30日簽訂生效，成為覆蓋約5億人口、GDP總和達13.5兆美元的區域性經濟體。目前，英國也已與CPTPP啟動談判，預計最快在今年內，成為第11個簽約國。

另一方面，由中國大陸主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），歷經八年談判後，於2020年11月簽署，由東協十國和中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等15個締約方參與，待全員簽署批准後60天生效，目前泰國、新加坡、柬埔寨、中國大陸、日本已批准。