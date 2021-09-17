大陸海關總署：十四五將重點推進五型口岸建設

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國海關總署16日公佈，十三五時期中國口岸發展取得明顯進展，在此基礎上，十四五期間海關總署將重點推進平安、效能、智慧、法治、綠色的「五型」口岸建設。

中新社報導，海關總署16日舉行新聞發佈會，介紹中國「國家十四五口岸發展規劃」，披露的資料顯示，十三五期間中國口岸佈局、營商環境等方面取得明顯進展。　　

在口岸佈局方面，海關總署國家口岸管理辦公室副主任黨英傑表示，十三五期間，中國新增開放口岸28個、擴大開放口岸38個。截至2020年底，中國經國務院批准的對外開放口岸共313個。在口岸營商環境方面，世界銀行數據顯示，中國跨境貿易指標排名從2017年的全球第97位躍升至2019年的第56位。　　

黨英傑表示，十三五時期，在中國經濟由高速增長轉高質量發展階段，中國口岸工作發揮重要作用。在此期間，中國口岸進出口貨運量達221.9億噸，進出口貨值達146.37萬億元人民幣，出入境人員為26.27億人次，出入境交通運輸工具為1.47億輛（架、列、艘）次。

展望未來發展目標，黨英傑稱，海關總署將重點統籌推進平安、效能、智慧、法治、綠色「五型」口岸建設。到2025年，基本建成口岸佈局合理、設施設備先進、建設集約高效、運行安全便利、服務完備優質、管理規範協調、危機應對快速有效、口岸經濟協調發展的中國特色國際一流現代化口岸。

到2035年，建成與基本實現社會主義現代化相適應的現代化口岸，高質量完成「五型」口岸建設。

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