中歐班列 通達歐洲23國174城市

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋16日表示，截至目前，中歐班列已經舖畫運行線73條，通達歐洲23個國家的174個城市，物流配送網絡覆蓋歐亞大陸全境，沿線國家紛紛參與合作，分享這列中國快車帶來的紅利。

大陸國家發改委16日舉行新聞發佈會，孟瑋在會上表示，面對新冠肺炎疫情嚴重衝擊，中歐班列發揮國際鐵路聯運獨特優勢，大力承接海運、空運轉移貨物，繼續在穩定國際供應鏈產業鏈、助力國際抗疫合作中發揮關鍵作用。

一是月開行量保持歷史高位。8月，中歐班列開行1323列，連續第4個月超過1300列，運送12.8萬標箱，同比分別增長9%、16%，綜合重箱率達98.4%。新冠肺炎疫情發生以來，中歐班列已經連續16個月保持千列以上，充分彰顯了這條供應鏈的韌性。

二是年開行量提前突破萬列。1月—8月，中歐班列共開行10052列，較去年提前2個月突破萬列，運送96.7萬標箱，同比分別增長32%、40%，綜合重箱率97.9%。在國際供應鏈持續緊張的情況下，中歐班列保持安全穩定運行，解了眾多企業的燃眉之急。

三是合作共贏，「朋友圈」越來越大。

孟瑋指出，下一步，國家發改委將加強統籌協調，聚焦高質量發展主題，全力推進中歐班列安全穩定運行。包括優化完善基礎設施保障能力；持續提升運行質量；不斷推進創新發展；加強風險防控等。