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王志勤：全球6G研究 處在起步階段

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國信息通信研究院副院長王志勤16日在一個研討會上表示，全球6G研究都處在起步階段，當前工作更多聚焦於6G願景和需求的研究。

「2021年6G研討會—6G願景展望」16日在北京舉行。王志勤介紹IMT-2030（6G）推進組工作進展。該工作組2019年6月在中國工業和信息化部等部委指導下成立，旨在系統推進中國6G研究工作，特別針對6G願景需求、關鍵技術、頻譜規劃，開展國際交流合作。

中新社報導，今年6月份，IMT-2030（6G）推進組對外發佈「6G總體願景與潛在關鍵技術白皮書」，特別提出萬物智聯、數字孿生願景。5G是人人、人物互聯，6G逐漸增加更多的智能體，同時從萬物互聯實現萬物智聯，更多地實現物理世界和虛擬世界的共生發展過程。　　

王志勤表示，全球整個6G研究還處在一個非常初始的階段，IMT-2030（6G）推進組在無線技術方面目前聚焦四大領域、十一個技術方向，如物理層的增強技術，包括天線、先進編碼和聲控技術；頻譜方面的太赫茲技術、融合技術等；以及通信感知一體化、無線人工智能、智能超表面等技術。

王志勤認為，6G研究工作各國都處在起步階段，今後將遵循三方面原則，一是5G的成功商用是6G發展的前提；二是6G是融合創新；三是蜂窩移動通信技術仍然是6G的主體，會和衛星等空天技術一起形成一體化的系統。　

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