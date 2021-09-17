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陸皮革業穩定復甦 可持續性成發展方向

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國皮革協會15日發佈2021年上半年中國皮革行業經濟運行情況：根據中輕皮革景氣指數，隨著疫情後經濟的快速恢復，今年2月中輕皮革景氣指數從上年的過冷區間迅速的回升，之後一直保持在穩定區間。可持續性將成為產業發展的主要方向。

中新社報導，中國皮革協會表示，2021年以來，在國際市場需求回暖和國內市場持續向好等因素帶動下，中國皮革行業經濟運行穩定復甦，呈現出口和內銷平穩增長、生產持續回升、效益狀況逐步改善的特徵。　　

中國皮革協會透露，1-6月中國對歐盟、東盟、非盟、日本出口額同比分別增長約二成三、四成、五成和二成。此外，上半年中國規模以上皮革主體行業完成銷售收入同比增長約一成一，但增速逐月回落。　　

中國皮革協會強調，展望未來，消費者的日趨成熟和對產業的細分需求，科技與產業的加速融合將帶來中國皮革行業的整體洗牌；產業鏈、供應鏈的安全性，以及供給體系的韌性將受到更大程度重視；可持續性將成為產業發展的主要方向。

疫情 日本

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