網店和實體店結合…陸消費新模式

普華永道16日發佈「2021年全球消費者洞察調研中國報告—解析線上線下雙結合的新消費模式」，儘管中國消費者越來越多地選擇在線購物，但線下實體商店仍舊占據著重要地位。

中新社報導，本次調研中，普華永道共訪問了全球16000名消費者，以瞭解全球消費者的行為、密切關注不斷變化的消費趨勢。其中中國受訪者來自23個省的52個城市。

調查顯示，61%的受訪中國消費者每日或每周進行在線購物，同時也有53%的中國消費者每日或每周訪問實體商店，兩項數據與3月相比均增長3%。

普華永道亞太區、中國內地及香港地區消費市場行業主管合夥人鄭煥然分析說，中國消費者在選擇消費渠道時，比全球其他消費者更加傾向於「網店和實體店相結合」的模式。中國消費者對國產品牌的接受度提高，並且日漸意識到他們的消費行為對社會和環境產生的潛在影響。

根據調研，51%的受訪中國消費者認為「能够看到和觸摸產品」（全球：45%）；「能够快速方便地在商店中找到感興趣的產品」（中國：50%；全球：39%）；以及「加強健康和安全措施」（中國：38%；全球：37%）比其他的屬性更加重要。

此外，37%的中國受訪者表示，在其他條件都相同的情況之下，與6個月前相比，他們現在更多或更傾向於購買國產品牌（24%：國外品牌）；與全球消費者相比，74%的中國受訪者（全球：55%）在調研中表示，他們有意購買使用環保包裝或是包裝更少的商品，高達72%的受訪者（全球：54%）表示，他們會購買「重視和支持環境保護的公司」的產品。

普華永道中國內地消費市場行業主管合夥人葉旻指出，中國的消費者展示出更高道德標準而且更加挑剔，要贏得這樣的客戶，品牌必須要闡明有意義的價值主張、加深對中國消費者的瞭解，並且開發與中國消費者個人層面相關的獨特產品以及服務。