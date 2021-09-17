中博會 全球採購金額8263億元人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第十七屆中國國際中小企業博覽會（簡稱中博會）和首屆中小企業國際合作高峰論壇（以下簡稱高峰論壇）開幕式16日在廣州舉行。　

本屆中博會共有境內外2000多家企業參展，其中「專精特新」中小企業和專精特新「小巨人」企業占省區市展區參展企業數量的80%。高峰論壇主論壇面向中小企業發布全球採購清單金額8263億元人民幣，並舉行了簽約儀式。　　

中新社報導，工業和信息化部提供的數據顯示，截至今年7月底，大陸全國4600多萬戶企業主體中，中小企業占比90%以上，貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新，80%以上的城鎮勞動就業。重點培育的專精特新「小巨人」企業達到4762家，各地培育「專精特新」企業超過4萬家，入庫培育的企業超過11萬家。

工業和信息化部有關負責人表示，中國將繼續支持中小企業走專業化、精細化、特色化、創新型的專精、特新發展之路，加快構建「百十萬千」優質企業梯度培育體系，即利用5年時間培育形成百萬家創新型中小企業，十萬家專精特新中小企業，萬家專精特新小巨人企業，千家以上製造業單項冠軍企業。　　

本屆中博會和高峰論壇由工業和信息化部、國家市場監督管理總局、廣東省人民政府共同主辦，聯合國工業發展組織和泰國商業部擔任主賓方。來自17個國家和國際組織的部長級代表以線上線下方式參會。

廣東 人民幣 泰國

延伸閱讀

陸工信部：加強數據等安全保護 強化數據出境安全管理

陸經濟疲軟 官方暗示降準

陸製造業連11年世界第1

運動控制器的未來已經開始了

相關新聞

中國大陸宣布 正式申請加入CPTPP

大陸商務部長王文濤向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）保存方紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交了中國大陸正式申請...

恒大總負債相當陸GDP 2% 倒下恐引發系統風險

中國大陸恒大集團在對理財和信託產品延後兌現支付下，引發違約風險新警告。這家房地產巨頭一直在努力籌集向銀行還款和向供應商付...

恒大地雷 陸官員：國家還是會管

中國大陸房地產巨擘恒大集團債務風險攀高，昨天我國中央銀行也在臉書回顧二○○八年雷曼兄弟倒閉事件，並比喻恒大事件被外界視為...

友達砸500億 昆山大擴產

昆山市政府16日舉辦「台資重大項目簽約開工活動」，會中台商簽署24個項目將在昆山投資人民幣300億元（新台幣1,290億...

2025年起 電商快件不再二次包裝

中國國家發改委和生態環境部15日印發「十四五塑料汙染治理行動方案」，到2025年，電商快件基本實現不再二次包裝，可循環快...

旅博會山東濟南開幕 特設一帶一路展區

伊朗綠松石、俄羅斯伏特加、蒙古國羊絨製品…9月16日，俄羅斯、印度、泰國、波蘭等17國駐華相關文旅機構攜特色工藝品、文創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。