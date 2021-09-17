中博會 全球採購金額8263億元人民幣

第十七屆中國國際中小企業博覽會（簡稱中博會）和首屆中小企業國際合作高峰論壇（以下簡稱高峰論壇）開幕式16日在廣州舉行。

本屆中博會共有境內外2000多家企業參展，其中「專精特新」中小企業和專精特新「小巨人」企業占省區市展區參展企業數量的80%。高峰論壇主論壇面向中小企業發布全球採購清單金額8263億元人民幣，並舉行了簽約儀式。

中新社報導，工業和信息化部提供的數據顯示，截至今年7月底，大陸全國4600多萬戶企業主體中，中小企業占比90%以上，貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新，80%以上的城鎮勞動就業。重點培育的專精特新「小巨人」企業達到4762家，各地培育「專精特新」企業超過4萬家，入庫培育的企業超過11萬家。

工業和信息化部有關負責人表示，中國將繼續支持中小企業走專業化、精細化、特色化、創新型的專精、特新發展之路，加快構建「百十萬千」優質企業梯度培育體系，即利用5年時間培育形成百萬家創新型中小企業，十萬家專精特新中小企業，萬家專精特新小巨人企業，千家以上製造業單項冠軍企業。

本屆中博會和高峰論壇由工業和信息化部、國家市場監督管理總局、廣東省人民政府共同主辦，聯合國工業發展組織和泰國商業部擔任主賓方。來自17個國家和國際組織的部長級代表以線上線下方式參會。