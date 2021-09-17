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旅博會山東濟南開幕 特設一帶一路展區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

伊朗綠松石、俄羅斯伏特加、蒙古國羊絨製品…9月16日，俄羅斯、印度、泰國、波蘭等17國駐華相關文旅機構攜特色工藝品、文創展品等，亮相第二屆中國國際文化旅遊博覽會特設的一帶一路展區。　　

中新社報導，第二屆中國國際文化旅遊博覽會16日在山東濟南開幕。一帶一路展區匯集獨具異域風情的美食好物，推動文化走出去與引進來，拓展中國與一帶一路沿線國家和地區的文化旅遊產業交流對接，促進各方資源互補、信息共享。　　

綠地濟南全球商品貿易港在此次博覽會上展出來自30多個國家的2000多件商品。現場負責人王敏說，希望藉助展覽平台與更多外商建立合作關係，幫助進駐中國的外資企業快速打開貿易新通路。

來自克什米爾地區的Imranrah在現場介紹當地純手工製作的圍巾、地毯和各類服飾，他連續參加了兩屆文旅博覽會。「很多中國消費者喜歡我們的手工藝品，市場反響很好，這次展會將進一步拓寬我們的銷售渠道，同時向更多中國人展示克什米爾的特色文化」。

蒙古國優然貝格羊絨製品有限公司參會代表季傳能說，該公司在現場展售多種款式的羊絨製品，其中將重點推廣不染色的有機羊絨。這類羊絨製品原材料產自蒙古國，品質好，但價格偏高，他希望能找到新的代理商。

第二屆中國國際文旅博覽會總展覽面積約10萬平方米，設文化旅遊融合、沿黃文旅、創意設計、動漫遊戲、一帶一路等十大展區，參展商達2600多家，參展展品預計50餘萬件。

一帶一路 蒙古 俄羅斯

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