2025年起 電商快件不再二次包裝

中國國家發改委和生態環境部15日印發「十四五塑料汙染治理行動方案」，到2025年，電商快件基本實現不再二次包裝，可循環快遞包裝應用規模達到1000萬個。

中新社報導，「方案」提出，到2025年，塑料汙染治理機制運行更加有效，地方、部門和企業責任有效落實，塑料製品生產、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理成效更加顯著，白色汙染得到有效遏制。

在源頭減量方面，商品零售、電子商務、外賣、快遞、住宿等重點領域不合理使用一次性塑料製品的現象大幅減少，電商快件基本實現不再二次包裝，可循環快遞包裝應用規模達1000萬個。

在回收處置方面，地級及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理系統，塑料廢棄物收集轉運效率大幅提高；全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅減少；農膜回收率達85%，全國地膜殘留量實現零增長。

在垃圾清理方面，重點水域、重點旅遊景區、農村地區歷史遺留露天塑料垃圾基本清零。塑料垃圾向自然環境洩漏現象得到有效控制。

「方案」部署了十四五塑料汙染治理三大主要任務。一是積極推動塑料生產和使用源頭減量，包括積極推行塑料製品綠色設計、持續推進一次性塑料製品使用減量和科學穩妥推廣塑料替代產品。二是加快推進塑料廢棄物規範回收利用和處置，包括加強塑料廢棄物規範回收和清運、建立完善農村塑料廢棄物收運處置體系、加大塑料廢棄物再生利用和提升塑料垃圾無害化處置水平。三是大力開展重點區域塑料垃圾清理整治，包括加強江河湖海塑料垃圾清理整治、深化旅遊景區塑料垃圾清理整治和深入開展農村塑料垃圾清理整治。