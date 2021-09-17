工商民企 助推贛州老區發展
中華全國工商業聯合會和江西省政府共同舉辦的全國工商聯攜手知名民營企業助推贛州革命老區振興發展大會15日在江西贛州舉行。
中新社報導，此次大會旨在發揮全國工商聯直屬商會優質民營企業資源優勢和贛南老區紅色教育資源優勢，支持贛南老區鞏固脫貧攻堅成效和實現高質量發展，匯聚知名民營企業助推贛州革命老區振興發展。
本次大會系全國工商聯攜手知名民營企業振興革命老區贛州行活動的子活動之一吸引一批各類商會及知名企業在贛州市開展投資考察。
據不完全統計，自活動啟動以來，江西贛州共接待全國各類商會及會員企業752批次，簽約項目126個，簽約資金912億元人民幣；在洽談項目91個，意向資金643億元人民幣。
中央統戰部副部長，全國工商聯黨組書記、常務副主席徐樂江表示，希望廣大民營企業家積極走進贛州、瞭解贛州，緊緊抓住贛州新一輪振興發展的機遇，充分發掘、利用好當地發展優勢和潛能，在助力革命老區高質量發展的同時為企業自身發展開闢新空間。
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