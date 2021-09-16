福建疫情 疾控人員疫調時要求對方說普通話

福建莆田等多處爆發新冠疫情，大陸各省市派出人員前往支援，其中包括疫調人員，由於聽不懂當地方言（莆仙話，閩語之一），莆田疾控當局提醒接受疫調民眾說大聲一點且要說普通話。

觀察者網報導，微信公眾號「莆田疾控」最近發給群眾的通知稱，請接到「福建疾控流調」電話的廣大莆田市民以及其他省、市的朋友們，為了您和親友的健康，務必積極配合我們的流調工作」。

「可能是凌晨，可能是中午。非常抱歉打擾到您的休息。但是為了保護更多的健康人群，我們必須在報告初篩陽性的，半小時內獲得核心資訊，4小時內完成初步流調，您的配合是對自身健康最大的負責！您的配合是對我們工作最大的支持」！

通知還說，「我們的流調組員可能語氣疲憊，麻煩您把手機音量調大，他們連續工作幾十個小時實在太累了。我們的流調組員可能聽不懂方言，麻煩您盡可能使用普通話，他們是從全國各地前來支援的疾控人員」。

據了解，莆田當地主要講莆仙話，是福建本地五種語言之一，曾被大陸網友列為最難聽懂的語言排行榜之一。