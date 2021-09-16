緩解材料成本壓力 陸將投放銅、鋁、鋅等物資儲備

針對大陸近日多次投放銅鋁鋅等大宗商品，大陸國家發改委綜合司副司長李慧16日表示，為緩解企業原材料成本壓力，發揮儲備市場調節效果，大陸國家糧食和物資儲備局於9月1日投放第三批儲備銅鋁鋅，共計15萬噸，截至目前，三批累計投放銅鋁鋅42萬噸。

澎湃新聞報導，大陸持續做好大宗商品保供穩價工作。李慧指出，市場各方對投放儲備反映熱烈，認為穩定市場預期，在一定程度上緩和銅鋁鋅價格上漲勢頭，也彰顯官方開展大宗商品市場調節的決心。

此外，通過網路公開競價和相關規則設計，廣大中小加工製造業企業得以充分參與，並以略低於市場水平的價格購進原材料，提供實惠。在第二、第三批投放中，河南等受災嚴重地區下游加工企業成交占相當比率，對紓解災情衝擊影響也有幫助。

李慧表示，目前，銅鋁鋅等價格仍維持高位運行，行業企業對於大宗商品保供穩價有較強期待。

下一步，大陸國家發改委將密切跟蹤監測市場價格走勢、供需形勢變化，繼續向市場投放大陸國家儲備，以緩解行業供需矛盾，引導價格合理回歸。