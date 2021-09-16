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外媒：Oppo傳裁員20% 受晶片短缺、疫情衝擊
彭博引述消息報導，大陸手機大廠Oppo將在關鍵軟體和設備團隊裁員約20%，這是大陸行動設備行業遭遇晶片短缺和新冠疫情造成的經濟衝擊後，首次採取的大規模人力精簡行動。
報導稱，由於Oppo近年來在招聘方面擴張過快，且今年中開始與規模較小的高端品牌OnePlus（一加）合併造成人力過剩，目前正在縮減規模。
OnePlus較其他大陸品牌都更積極拓展美國市場，但仍未能在高端客戶中對蘋果和三星電子帶來明顯衝擊。
Oppo在印度、東南亞和歐洲等市場的擴張成果也不如預期。根據IDC的數據，今年第2季，Oppo的全球智慧型手機出貨量激增37%，但仍不足以維持其第四的排名。
對於相關傳聞，Oppo拒絕發表評論。
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