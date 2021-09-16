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海基會中秋台商聯誼活動規模縮減 延續去年考察地方

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
海基會今年9月初在台中舉辦「110年大陸臺商投資臺灣系列參訪活動~『企業升級：金屬加工業』」。圖／取自海基會官網
海基會今年9月初在台中舉辦「110年大陸臺商投資臺灣系列參訪活動~『企業升級：金屬加工業』」。圖／取自海基會官網

海基會今年的中秋節台商聯誼活動以安排地方縣市考察為主軸，採小型、分批的方式舉辦，主要是為引薦台商回台投資，今年考察地以中部地區台中、嘉義、雲林、彰化等地為主。不過，由於兩岸關係與疫情因素，北上廣深的大咖台商參加專程返台參加的並不多。

海基會慣例於每年三節，即春節、端午、中秋舉辦台商聯誼活動，以餐敘方式聯繫台商與政府的情誼。今年度的台商春節與端午聯誼活動都因疫情關係取消辦理，但隨著疫情趨緩，9月初開始，延續去年的方式，海基會開始帶領台商考察地方縣市的企業、園區。

不過，今年兩岸均受到疫情影響，台商返台後，在兩岸需耗費1個月以上的時間進行隔離，因此中秋節的台商聯誼活動規模縮減。據了解，海基會以辦理地方參訪為主軸的聯誼活動，希望能引導台商回台投資，各地縣市政府對此也表示歡迎。

去年大陸台商秋節座談聯誼活動分別在台中、嘉義、桃園等地舉行閉門座談，最後一場來到高雄。高雄市長陳其邁當時也親自出席，他在致詞時強調高雄條件優越，台商無論在當地投資或建立南向基地，都相當適合，歡迎台商到高雄投資。

台商 聯誼 中秋節

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