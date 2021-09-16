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恒大地產所有公司債停牌1天 股價創10年新低

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸知名地產商恒大因負債累累，股價一路走跌。美聯社
大陸知名地產商恒大因負債累累，股價一路走跌。美聯社

信評機構中誠信國際調降中國恒大旗下恒大地產集團評級，恒大地產16日公告，為保證公平訊息披露，保護投資者利益，目前所有存續的公司債券自今日開市起停牌1個交易日，於17日開市恢復交易。

由於負債累累，大陸房產開發商巨頭中國恒大，股價一路走跌，16日在港盤中一度重挫超過8%，最低至港幣2.57元，自今年高點以來下跌85%，並創下近十年新低。

信報財經報導，中國恒大表示，復牌之日起債券交易方式發生調整，旗下債券「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」交易方式調整為採取報價、詢價和協議交易方式進行交易。

同時，「20恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」和「21恒大01」的交易方式自復牌之日起調整為僅採取協議大宗交易方式，並維持原有凈價計價方式。

中誠信國際將恒大地產主體信用等級由AA下調至A，將上述債項信用等級由AA下調至 A，並將主體和上述債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單。

中誠信國際認為，恒大及恒大地產流動性狀況持續惡化，生產經營恢復的不確定性增加，加大借款續貸及展期協商難度，並對其信用質量進一步帶來負面影響。

9月是大陸傳統房產旺季，因而有「金九銀十」之稱，但由於恒大集團負債累累，連日被大陸官方點名，持續的負面消息嚴重影響購屋者信心，恒大預期9月銷售將持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

恒大 信用

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