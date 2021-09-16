陸發改委：經濟保持恢復發展態勢 能完成全年目標

大陸國家發改委綜合司副司長李慧16日表示，中國有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展目標。

李慧16日在記者會上指出，近期中國經濟指標按年增速出現一定波動，主要是受到基數效應，疫情和災情，以及一些結構性、周期性因素的影響。從累計增速和兩年平均增速看，中國主要經濟指標增速大體保持穩定。不過，經濟運行中還存在一些困難和問題，將積極有效應對。

她稱，最近這段時間，通過實時監測調度，看到前期受到疫情、汛情等影響的地區正在恢復發展。中國經濟將繼續保持恢復發展態勢，有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展各項目標任務。

李慧表示，要注重保持合理政策空間，加強政策預研儲備，保持經濟中長期健康發展。發改委將繼續加強逆周期調節，統籌做好今明兩年以及今年三、四季度政策設計和銜接。及時推出必要政策措施，防止出現大的起落，避免短期波動影響長期向好的基本面。

另，發改委就業司副司長常鐵威在同一場記者會上則表示，今年7月以來，大陸部分地區出現汛情和散發疫情，這對部分地區和部分行業生產經營進而居民增收造成一定影響，發改委將着力穩定和促進居民增收。