快訊

龍劭華女兒首發聲！痛揭「神秘預兆」崩潰：可不可以告訴我你沒事了

核子潛艦給澳洲：美英澳「三國同盟」的中國包圍網

陸發改委：經濟保持恢復發展態勢 能完成全年目標

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸發改委表示，中國有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展目標。圖為河北唐山一家重工裝備廠。新華社
大陸發改委表示，中國有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展目標。圖為河北唐山一家重工裝備廠。新華社

大陸國家發改委綜合司副司長李慧16日表示，中國有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展目標。

李慧16日在記者會上指出，近期中國經濟指標按年增速出現一定波動，主要是受到基數效應，疫情和災情，以及一些結構性、周期性因素的影響。從累計增速和兩年平均增速看，中國主要經濟指標增速大體保持穩定。不過，經濟運行中還存在一些困難和問題，將積極有效應對。

她稱，最近這段時間，通過實時監測調度，看到前期受到疫情、汛情等影響的地區正在恢復發展。中國經濟將繼續保持恢復發展態勢，有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展各項目標任務。

李慧表示，要注重保持合理政策空間，加強政策預研儲備，保持經濟中長期健康發展。發改委將繼續加強逆周期調節，統籌做好今明兩年以及今年三、四季度政策設計和銜接。及時推出必要政策措施，防止出現大的起落，避免短期波動影響長期向好的基本面。

另，發改委就業司副司長常鐵威在同一場記者會上則表示，今年7月以來，大陸部分地區出現汛情和散發疫情，這對部分地區和部分行業生產經營進而居民增收造成一定影響，發改委將着力穩定和促進居民增收。

延伸閱讀

趁大陸嚴打 寮國政策大逆轉：授權加密幣開礦和交易

大陸新增49例本土新冠病例 福建累計確診已達200例

法軍擊斃撒哈拉「伊斯蘭國領導人」！馬克宏：重大勝利

遭出征神隱一個月　小S發文謝國台辦「幫忙澄清我不是台獨」

相關新聞

大陸傳取消逾13萬噸 美國大豆訂單

路透引述消息表示，大陸進口商本周早些時候購入四至六艘將於10月和11月發貨的巴西大豆船貨，但美國農業部周三宣布有兩筆大豆...

陸工信部：加強數據等安全保護 強化數據出境安全管理

大陸工信部公布關於加強車聯網網絡安全及數據安全工作通知，要求各相關企業加強汽車、網路、平台、數據等安全保護，監測、防範、...

「金九銀十」黯淡 陸新房、二手成交量齊跌 信貸吃緊

大陸傳統購屋旺季「金九銀十」今年恐熄火，受到8月各線城市房價政策緊縮影響，不論新房或二手房，月比或年比，都出現漲幅回落或...

大陸對科技網路平台「嚴監管期」 才剛開始

從叫停螞蟻上市、罰款阿里百億，到調查美團壟斷、騰訊解除音樂獨家版權，大陸針對科網平台的監管持續加碼。北京工商大學商業經濟...

習近平 明出席上合組織阿富汗問題聯合峰會

大陸外交部發言人華春瑩16日宣布，應塔吉克總統拉赫蒙邀請，大陸國家主席習近平將於17日在北京以視訊方式出席上海合作組織成...

人民幣中間價升162點 創3個月新高

中國外匯交易中心16日公布，人民幣對美元中間價為6.4330元兑1美元，較上個交易日升162點，創6月17日以來三個月新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。