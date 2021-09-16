「金九銀十」黯淡 陸新房、二手成交量齊跌 信貸吃緊

大陸傳統購屋旺季「金九銀十」今年恐熄火，受到8月各線城市房價政策緊縮影響，不論新房或二手房，月比或年比，都出現漲幅回落或下降的情況。專家稱，要警惕土地市場和房屋買賣市場大幅降溫，這一輪的銀行信貸政策「非常緊」。

路透根據大陸國家統計局15日公布的數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.2%，低於上月的4.6%，漲幅為今年1月以來最低。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，8月，大陸各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅整體延續回落態勢。

易居研究院日前報告稱，8月大陸全國40個典型城市土地成交繼續降溫，40城新房成交量已連續三個月大幅下降。新屋成交面積為2,324.9萬平方公尺，年跌31%，自5月年內首次年比增速轉負以來，新屋成交量已連續三個月年比下降。

中國經濟網報導，從目前這波行情來看，要警惕土地市場和房屋買賣市場的降溫情況，近一個月，大陸多地發出「限跌令」來穩定房價，其背後是有壓力的，如房企的促銷壓力。近期瀋陽、昆明已出手控制房市定價大跌行為，長春頒布新政促銷售、去庫存、助力房企紓解資金壓力。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，未來房市強勢的可能性非常小，因為這一輪的銀行信貸政策非常緊。今年1月起，大陸央行限制各類銀行年度內可發放的房地產相關貸款的額度和比率。

對於大型國有銀行而言額度不算緊張，但對於商業銀行而言，房貸額度少一大截。而開發商也找外資幫忙。可見從開發商到購房者，都對銀行貸款額度收緊反應強烈。

上海易居房地產研究院研究員潘竑羽解釋，近幾個月調控政策對房市影響明顯，市場變化的時間正在縮短。預計未來幾個月，新房成交量將繼續回落。