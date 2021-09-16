大陸傳取消逾13萬噸 美國大豆訂單

路透引述消息表示，大陸進口商本周早些時候購入四至六艘將於10月和11月發貨的巴西大豆船貨，但美國農業部周三宣布有兩筆大豆出口訂單被取消，其中13.2萬噸來自大陸，19.6萬噸來自未具名目的地。

美國墨西哥灣沿岸路易斯安那州的出口碼頭目前正從上月29日颶風艾達造成的破壞、洪水和停電中恢復過來。採購價格昂貴的巴西大豆突顯全球進口商的擔憂。他們擔心美國的船運延誤可能會持續到美國出口旺季。

消息人士稱，包括成本和運費在內，巴西大豆價格較芝加哥期貨交易所11月期貨，溢價4.2美元或更高。

大豆出口商表示，大陸對巴西大豆的採購行動，可能是由於擔心美國墨西哥灣港口運力將持續受限至下月。

搜狐網報導，9月是美國農產品出口旺季，但近期墨西哥沿岸地區出現四級颶風過境，使得沿岸當地很多工廠以及港口被迫關閉。據悉，墨西哥港口包攬整個美國60%的糧食出口量，這也就是說墨西哥沿岸出現問題，將導致60%的糧食作物無法順利出口。

隨著重要的港口設施的關閉，迫使大陸等大買家不得不轉向其他地區採購，並加劇供應鏈的混亂，擾亂原本自農作物、電腦晶片等各種貨物的運輸路線。大陸買家從10月將一些訂單轉向農業大國巴西。