習近平 明出席上合組織阿富汗問題聯合峰會

大陸外交部發言人華春瑩16日宣布，應塔吉克總統拉赫蒙邀請，大陸國家主席習近平將於17日在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第21次會議、上海合作組織和集體安全條約組織成員國領導人阿富汗問題聯合峰會。

參考消息網報導，外界關注，此次會議的最大焦點是應對阿富汗問題。今年8月，習近平與俄羅斯總統普亭通電話時強調，雙方要以今年上海合作組織成立20周年為契機，同成員國一道，加強團結協作，維護地區國家安全和發展利益。

普亭也針對美國指出，當前阿富汗局勢的演變，表明外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會給相關國家帶來破壞和災難。

上海合作組織是由哈薩克、中國大陸、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克於2001年6月15日在上海宣布成立的永久性政府間國際組織，其前身為「上海五國」機制。上合組織是迄今唯一在大陸成立、以大陸城市命名、總部設在大陸的區域性國際組織。

官網資料顯示，上合組織最高決策機構是成員國元首理事會，該會議每年舉行一次，決定本組織所有重要問題。政府總理理事會每年舉行一次，討論本組織框架下多邊合作和優先領域的戰略，決定經濟及其他領域的原則性和重要問題，通過組織預算。