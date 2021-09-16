人民幣中間價升162點 創3個月新高

中國外匯交易中心16日公布，人民幣對美元中間價為6.4330元兑1美元，較上個交易日升162點，創6月17日以來三個月新高，上個交易日為6.4492元。

新浪財經報導，分析稱，即將到來的第4季將是大陸出口電商企業的銷售旺季，市場對未來大陸出口貿易額增長的預期保持樂觀，給人民幣匯率帶來支撐，提振其在近期出現升值。

不過，貿易順差具有周期性，帶來的對匯率提振效果也比較有限，近兩周人民幣匯率在升值過程中都遇到大陸央行及其他商業銀行的資金流動性調控，並未出現單邊走勢，也能體現出這樣的升值預期並不具備較強的延續性。

大陸即將進入中秋節和「十一」假期休市，預計市場流動性和波動性將趨於平緩，人民幣匯率預期也可望維持在合理震盪區間。

上周人民幣匯率走強，主要是受市場對大陸進出口貿易的樂觀預期。大陸早前公布的8月外貿順差達583.4億美元，貿易順差帶來資金流入推動人民幣維持強勢。