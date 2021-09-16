四川瀘州地震傷者增至60人 另有2人不幸罹難

四川瀘州16日4時33分發生規模6.0級地震，目前災情持續傳出。據瀘州市宣傳部通報，截至16日7時30分，地震已導致2人不幸死亡，另有3人重傷，57人輕傷，轉移安置災民6,904人。

瀘州災情最嚴重的瀘縣，目前已知有35處民宅倒塌，嚴重損壞188間，1處車站受損。此外，瀘縣對外通訊也因地震受到部分影響，當地8個基地台受損，導致約500名用戶信號中斷。

地震發生後，西成高鐵、成貴鐵路、渝貴鐵路、蘭渝鐵路、鄭渝高鐵、滬蓉鐵路、成渝高鐵、綿瀘高鐵等線路的部分車站均有不同程度震感。為確保旅客和鐵路運輸安全，大陸鐵路部門已緊急封鎖相關區段，全面檢查線路設備，各列次班車因此受到不同程度影響。