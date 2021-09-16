快訊

直播／聯合報七十周年大企劃「聯合70 許願未來」

高雄氣爆案獲判無罪 李長榮集團總裁李謀偉：由衷感謝

四川瀘州地震傷者增至60人 另有2人不幸罹難

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
四川瀘州16日清晨發生6.0級地震，災情最嚴重的瀘縣部分房屋在地震中損毀。新華社
四川瀘州16日清晨發生6.0級地震，災情最嚴重的瀘縣部分房屋在地震中損毀。新華社

四川瀘州16日4時33分發生規模6.0級地震，目前災情持續傳出。據瀘州市宣傳部通報，截至16日7時30分，地震已導致2人不幸死亡，另有3人重傷，57人輕傷，轉移安置災民6,904人。

瀘州災情最嚴重的瀘縣，目前已知有35處民宅倒塌，嚴重損壞188間，1處車站受損。此外，瀘縣對外通訊也因地震受到部分影響，當地8個基地台受損，導致約500名用戶信號中斷。

地震發生後，西成高鐵、成貴鐵路、渝貴鐵路、蘭渝鐵路、鄭渝高鐵、滬蓉鐵路、成渝高鐵、綿瀘高鐵等線路的部分車站均有不同程度震感。為確保旅客和鐵路運輸安全，大陸鐵路部門已緊急封鎖相關區段，全面檢查線路設備，各列次班車因此受到不同程度影響。

在四川省地震局7時30分召開的記者會上，四川地震台副台長張致偉表示，截至16日6時，震區尚未記錄到3.0級以上餘震。專家根據區域構造特徵、地震活動史、地震序列特點等綜合分析認為，瀘州近期發生更大規模地震的可能性不高，但餘震仍將持續一段時間。

四川瀘州16日清晨發生6.0級地震，目前已傳出2死、60傷。圖為瀘縣人民醫院醫護人員為傷者包紮傷口 。新華社
四川瀘州16日清晨發生6.0級地震，目前已傳出2死、60傷。圖為瀘縣人民醫院醫護人員為傷者包紮傷口 。新華社
地震發生後，四川立即啟動「二級地震應急響應」。圖為距離震央最近的瀘州市瀘縣福集鎮，救援人員在地震發生後立即出動清理路面上的掉落物。新華社
地震發生後，四川立即啟動「二級地震應急響應」。圖為距離震央最近的瀘州市瀘縣福集鎮，救援人員在地震發生後立即出動清理路面上的掉落物。新華社

延伸閱讀

9月17日國家防災演練 民眾收到警報簡訊莫驚慌

南投地震規模5.5卻沒發國家級警報 鄭明典解釋了...

台中市區3級地震 中捷車巡正常18：54分恢復運轉

今晚地震該地區50年最大！氣象局：屬能量釋放 非大地震前兆

相關新聞

四川瀘州地震傷者增至60人 另有2人不幸罹難

四川瀘州16日4時33分發生規模6.0級地震，目前災情持續傳出。據瀘州市宣傳部通報，截至16日7時30分，地震已導致2人...

四川瀘州發生6.0級地震 已致2死3傷

四川瀘州16日4時33分發生6.0級地震，震源深度10公里。根據瀘州市政府新聞辦公室官方微博《瀘州發布》的消息，截至16...

集資百萬只因藝人過生日…陸整治飯圈背後真相

大陸官方近期全力整治「飯圈」，演藝圈動盪不安。中共中紀委近日刊文稱，整治「飯圈」不是整頓粉絲，而是背後產業鏈，飯圈背後的產業結構恐為下一個整治方向。

台企挺防疫前線 愛心餐捐逾40萬份

今年六月，廣州發生新冠肺炎疫情期間，不少抗疫一線工作人員都收到一家台資企業無償捐贈的防疫「愛心餐」，累計超40萬份，總價...

假日打慢壘 台商以球會友聯誼

「台商赴陸打拚，不僅僅是經商投資，還會打慢壘！」深圳台商慢壘聯盟在地發展數餘年，將「壘球風」引入大陸，成為台商休閒運動的...

遼寧鐵嶺／龍首山尋秋 柴河憶英雄

遼寧省北部的鐵嶺市，是遼北地區的一座古老城市；歷史上著名的「鐵嶺八景」中的「龍首尋秋」，指的是位於鐵嶺城東二里的龍首山，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。