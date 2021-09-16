四川瀘州地震傷者增至60人 另有2人不幸罹難
四川瀘州16日4時33分發生規模6.0級地震，目前災情持續傳出。據瀘州市宣傳部通報，截至16日7時30分，地震已導致2人不幸死亡，另有3人重傷，57人輕傷，轉移安置災民6,904人。
瀘州災情最嚴重的瀘縣，目前已知有35處民宅倒塌，嚴重損壞188間，1處車站受損。此外，瀘縣對外通訊也因地震受到部分影響，當地8個基地台受損，導致約500名用戶信號中斷。
地震發生後，西成高鐵、成貴鐵路、渝貴鐵路、蘭渝鐵路、鄭渝高鐵、滬蓉鐵路、成渝高鐵、綿瀘高鐵等線路的部分車站均有不同程度震感。為確保旅客和鐵路運輸安全，大陸鐵路部門已緊急封鎖相關區段，全面檢查線路設備，各列次班車因此受到不同程度影響。
在四川省地震局7時30分召開的記者會上，四川地震台副台長張致偉表示，截至16日6時，震區尚未記錄到3.0級以上餘震。專家根據區域構造特徵、地震活動史、地震序列特點等綜合分析認為，瀘州近期發生更大規模地震的可能性不高，但餘震仍將持續一段時間。
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