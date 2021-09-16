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2千元以下5G手機 出貨大增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國信息通信研究院副院長王志勤15日表示，今年1至7月，大陸國內市場2000元（人民幣，下同）以下5G手機出貨量份額增至39%。

中新社報導，2021中國國際智能產業博覽會5G創新發展高峰論壇15日在重慶舉行。王志勤發表主旨報告，引用相關數據指出，截至今年8月底，大陸已建成全球規模最大的5G獨立組網商用網絡，累計建設5G基站103.7萬個，覆蓋大陸地級以上城市；5G連接數3.9億個。

1至7月大陸5G手機出貨量3.28億部，占同期手機出貨量的79.6%。5G手機向中低端推移的趨勢顯現，2000元以下5G手機出貨量份額增至39%。

5G手機為何出現中低端趨勢？中國聯通研究院院長李紅五說，5G商用2年多，產業鏈漸成熟，單位成本的下降，規模化生產必然帶來成本的降低。

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