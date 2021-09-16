房地產開發投資 增速回落到10.9%

大陸房地產市場多項核心數據保持降溫。大陸國家統計局15日發布數據顯示，1-8月大陸房地產開發投資98060億元（人民幣，下同），同比增長10.9%；比2019年1-8月增長15.9%，兩年平均增長7.7%。房地產開發投資同比增速已從年初38.3%逐月回落至10.9%。

中新社報導，1-8月大陸商品房銷售面積為114193萬平方米，同比增長15.9%；商品房銷售額為119047億元，同比增長22.8%。

從單月成交數據來看，貝殼研究院高級分析師潘浩指出，8月商品房銷售面積為12545萬平方米，與2018年同期相近，同比下滑16%。

值得注意的是，潘浩指出，大陸商品房銷售量在2021年7月之前已經保持連續14個月單月歷史峰值，高基數導致8月同比增速下滑；此外，以「三穩」為目標的樓市調控政策下，多地調控政策趨緊，使得近期銷量出現回調走勢。

投資和銷售降溫的同時，前8個月房企土地購置面積出現明顯的同比下滑。官方數據顯示，1-8月房地產開發企業土地購置面積10733萬平方米，同比降10.2%。