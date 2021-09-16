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46城新房價格環比上漲 創年內新低

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
8月大陸70個大中城市中，46城新房價格環比上漲，4城持平，20城價格環比下跌。新房價格環比上漲城市數量，創今年新低。圖為瀋陽一處樓盤。（中新社）
8月大陸70個大中城市中，46城新房價格環比上漲，4城持平，20城價格環比下跌。新房價格環比上漲城市數量，創今年新低。圖為瀋陽一處樓盤。（中新社）

大陸大中城市房價連續多月降溫。大陸國家統計局15日發布的數據顯示，今年8月份，大陸70個大中城市中，46城新房價格環比上漲，4城持平，20城價格環比下跌。新房價格環比上漲的城市數量創下今年以來的新低。

中新社報導，同樣創年內新低的還有房價漲幅。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，按照官方公布的數據測算，70個城市新房價格平均環比漲幅連續三個月收窄，8月份漲幅降至0.2%，創下年內新低。值得注意的是，房價持續堅挺的廣州市自去年4月以來，新房價格首次出現環比下跌。

二手房市場降溫更為顯著，8月70個大中城市二手房價格已經停漲。貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，市場降溫的原因主要有三方面：一是樓市調控持續加碼，廣州、合肥等重點城市推出二手房指導價；上海二手房貸款執行「三價就低」（以合同網簽價、銀行評估價、涉稅評估價中最低者為標準），提高首付門檻；北京、杭州、合肥、西安等以限購、限售以及學區房調控等方式收緊購房政策。

二是信貸環境收緊，房貸加息、放款慢甚至銀行不接單等城市增多。三是市場下行期，需求端觀望加重，入市更謹慎。8月重點城市房地產成交量同樣出現下滑。

據貝殼研究院統計，8月，重點50城市二手房成交量連續多月環比下降，九成以上的城市二手房成交量同環比均下降，上海、杭州等重點城市同環比降幅均較大。同期，受監測的66個城市新房成交量連續環比下降，8月成交水平較去年及2019年同期均下降。

二手房 上海

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