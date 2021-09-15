中國人民銀行（大陸央行）、香港金融管理局15日發布聯合公告指出，債券通「南向通」將於24日上線。

澎湃新聞報導，債券通「南向通」是指，大陸機構投資者透過大陸與香港基礎服務機構連接，投資於香港債券市場的機制安排。據大陸央行介紹，目前，「南向通」年度總額度為價值人民幣5000億元，每日額度為人民幣200億元。大陸央行根據跨境資金流動情勢，對「南向通」年度總額度和每日額度進行調整。

公告指出，「南向通」是大陸政府支持香港發展、推動大陸與香港合作的又一項重要舉措，有利於大陸機構投資者擁有更多的投資管道、有利於穩步推動大陸金融市場雙向開放，有利於支持香港提升競爭優勢，鞏固國際金融中心地位，保持長期繁榮穩定。

大陸央行有關負責人表示，目前，大陸金融機構可以自主「走出去配置全球債券，「南向通」沒有突破大陸與香港現行政策框架，主要是透過加強兩地債券市場基礎服務機構合作，為大陸機構投資者「走出去」配置債券提供便捷通道。「南向通」的可投資範圍是在境外發行，並在香港市場交易流通的債券，起步階段，「南向通」先開通現券交易。

與「北向通」一樣，「南向通」也採用了國際通行的名義持有人制度安排，大陸債券登記結算機構、託管清算銀行透過在香港開立名義持有人帳戶的方式，為大陸投資者提供債券託管結算服務。

公告強調，大陸與香港債券市場監管機構各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者合法權益為目的，在「南向通」下建立有效機制，及時處理違法違規行為。大陸與香港債券市場監管機構完善監管合作備忘錄，健全監管合作安排和聯絡協商機制，維護金融市場穩定和公平交易秩序。