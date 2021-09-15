快訊

幼兒園群聚再+1？新北某幼兒負責人傳確診 衛生局證實

2021年天津·台灣商品博覽會 九月20日舉行

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
天津市台資企業協會會長陳正文。圖／取自搜狐網
天津市台資企業協會會長陳正文。圖／取自搜狐網

「2021年天津·台灣商品博覽會」將於9月20日至26日舉行。活動由天津市台辦、天津市商務局攜手大陸全國台企聯以及中國台灣網共同主辦，今年天津台博會的重點，在推介在津台資企業電子資訊、食品、金融、汽車和電商物流等五大產業鏈。

天津台博會合作備忘錄簽約儀式15日在北京舉行。天津市台辦巡視員陳建萍致詞時表示，今年的天津台博會以「融合發展共享成果」為主題，主要體現三個特點：一是積極服務台企融入國家發展戰略。用天津台博會的「金字招牌」助力津台經濟交流合作和天津高品質發展。二是展示津台融合發展成果。本屆台博會將重點推介在津台資企業電子資訊、食品、金融、汽車和電商物流等五大產業鏈，展示宣台資企業的實力和風采。三是創新提升雲上展會模式。

此外，針對線上辦展新特點，通過直播帶貨等新形式，精心設定冰雪運動裝備、台灣美食、家居用品、智慧產品等多個展品專區，進一步提升影響力和專業化水準，帶來兩岸經貿交流新體驗。

天津市台資企業協會會長陳正文表示，將在本届天津台博會中，熱忱助力兩岸經貿發展，以天津台企五大產業鏈為牽引，凝聚更多台企做大做强，在助力天津高品質發展中充分展現台企之為。天津台青會會長還現場進行了台灣美妝、美食產品直播帶貨，引發大陸網友關注和參與。

台灣網負責人致詞時表示，作為主辦方之一，將依託「920就愛你」兩岸電商購物台灣精品購物節，充分發揮互聯網新媒體優勢特色，打造台資好品牌，推廣台企好產品，為台商台企搭建值得信賴的平台，使天津台博會成為兩岸經貿交流更響亮的品牌。

台博會自2010年開始已連續舉辦十一届，累計參觀採購群眾近380萬人次，促成一批優質台資項目落戶天津，品牌效應和延伸效果持續擴大，已成為兩岸有重要知名度和影響力的經貿交流合作平台。

電商 品牌 直播

延伸閱讀

陸國台辦：前8月兩岸貿易額增長31.8% 經貿合作增強

大陸新增本土50例均在福建 分布莆田、廈門和泉州

廈門爆疫情 台協：台企生產正常

廈門啟動全市核酸檢測 台商會長吳家瑩：台企正常運作

相關新聞

恆大危機主要源自國內 專家：仍可能有骨牌效應

中國大型房地產恆大集團昨天表明不能保證可履行其財務義務後，各界都在分析恆大債務危機可能帶來的影響。專家認為，雖然恆大的問...

外媒爆陸官方告知銀行 恒大無法付20日到期貸款利息

外媒報導，消息人士指出，大陸住房和城鄉建設部已告知大陸各大銀行，房地產巨頭恒大集團將無法支付9月20日到期的貸款利息。

拜騰財務惡化 傳鴻海擱置電動汽車合作項目

鴻海集團旗下富士康與拜騰汽車的電動汽車合作，因為拜騰汽車的財務狀況惡化而被擱置。

華為不是只有鴻蒙 任正非：還有備胎「歐拉」

遭美國「實體清單」制裁兩年，升級斷供晶片逾一年，華為總裁任正非透露，現在已從混亂的驚恐中反應過來，他說，鴻蒙已經開始了前...

債券通「南向通」 將於24日上線

中國人民銀行（大陸央行）、香港金融管理局15日發布聯合公告指出，債券通「南向通」將於24日上線。

陸8月工業增加值、消費創新低 9月經濟恐再受疫情拖累

疫情復燃和汛情的衝擊下，大陸8月工業增加值年增5.3%，創下13個月新低，消費則年增2.5%，也遠低市場預期為一年最低。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。