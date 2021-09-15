2021年天津·台灣商品博覽會 九月20日舉行

「2021年天津·台灣商品博覽會」將於9月20日至26日舉行。活動由天津市台辦、天津市商務局攜手大陸全國台企聯以及中國台灣網共同主辦，今年天津台博會的重點，在推介在津台資企業電子資訊、食品、金融、汽車和電商物流等五大產業鏈。

天津台博會合作備忘錄簽約儀式15日在北京舉行。天津市台辦巡視員陳建萍致詞時表示，今年的天津台博會以「融合發展共享成果」為主題，主要體現三個特點：一是積極服務台企融入國家發展戰略。用天津台博會的「金字招牌」助力津台經濟交流合作和天津高品質發展。二是展示津台融合發展成果。本屆台博會將重點推介在津台資企業電子資訊、食品、金融、汽車和電商物流等五大產業鏈，展示宣台資企業的實力和風采。三是創新提升雲上展會模式。

此外，針對線上辦展新特點，通過直播帶貨等新形式，精心設定冰雪運動裝備、台灣美食、家居用品、智慧產品等多個展品專區，進一步提升影響力和專業化水準，帶來兩岸經貿交流新體驗。

天津市台資企業協會會長陳正文表示，將在本届天津台博會中，熱忱助力兩岸經貿發展，以天津台企五大產業鏈為牽引，凝聚更多台企做大做强，在助力天津高品質發展中充分展現台企之為。天津台青會會長還現場進行了台灣美妝、美食產品直播帶貨，引發大陸網友關注和參與。

台灣網負責人致詞時表示，作為主辦方之一，將依託「920就愛你」兩岸電商購物台灣精品購物節，充分發揮互聯網新媒體優勢特色，打造台資好品牌，推廣台企好產品，為台商台企搭建值得信賴的平台，使天津台博會成為兩岸經貿交流更響亮的品牌。

台博會自2010年開始已連續舉辦十一届，累計參觀採購群眾近380萬人次，促成一批優質台資項目落戶天津，品牌效應和延伸效果持續擴大，已成為兩岸有重要知名度和影響力的經貿交流合作平台。