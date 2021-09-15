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陸8月70城房價年漲幅縮至4.2% 今年1月以來最低

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家統計局15日公布的數據經估算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.2%，漲勢延續71個月，漲幅為今年1月以來最低。圖／取自界面新聞
大陸國家統計局15日公布的數據經估算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.2%，漲勢延續71個月，漲幅為今年1月以來最低。圖／取自界面新聞

路透根據大陸國家統計局15日公布的數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.2%，低於上月的4.6%，漲勢延續71個月，漲幅為今年1月以來最低；較上月則漲0.2%，低於上月的0.3%，為今年來最低。

經估算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數較上月上漲的有46個，上月為51個；持平4個，上月為3個；下跌20個，上月為16個。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，8月分，大陸各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅整體延續回落態勢。

大陸國家統計局测算，8月分，一線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二線城市較上月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點；三線城市由上月上漲0.2%轉為持平。

從年漲幅來看，8月分，一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期上漲5.7%，漲幅比上月回落0.3個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期上漲4.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格上漲2.8%，漲幅比上月分別回落0.5個百分點。

房地產 一線城市

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