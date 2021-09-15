開放境外生來台但排除小明 廈門台協：不讓團圓太過分

疫情指揮中心13日宣布，即日起重新開放國人的外籍配偶及子女在邊境嚴管期間申請入境，並授權外交部駐外館處受理國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探視簽證，但這項鬆綁措施仍不包含10名「小明」（陸配子女）們。

為小明事件奔走的廈門台商會長吳家瑩表示，目前在大陸的「小明」也沒有多少人，不讓他們回到台灣跟家人團圓，這樣真的太過分了；政府在人道方面做法，真的是非常難以讓人理解。

廈門衛視報導，吳家瑩指出，起初13日晚間大家都非常高興，認為台協協助部分的大陸配偶解決這些事情，但是14日上午又收到第二次通知，小明又不能回台，真的是非常遺憾，非常不高興。

小明家長原本以為終於等到好消息，沒想到盼望成空，小明家長怒控，1.3萬名境外生都開放了，10位未成年子女更需要被照顧，為何卻一直被排除在外。

吳家瑩指出，長期以來，台協一直在為大陸部分「小明」難以回台團聚一事，與海基會及陸委會溝通協調，13日晚間收到海基會轉發的「各類人士赴台限制一覽表」，其中明確在「團聚及探視二至五類」的情況下，陸配及未成年子女可以入境台灣，也就是說「小明」們可以回台了。

他第一時間把這個好消息告訴「小明」的家長，但是14日上午，移民署又製作了一張新表，把「團聚及探視二至五類」刪除，也就是說，小明們依然不能回台。