快訊

平息黨主席選舉爭議 國民黨撤銷張亞中「移送考紀會」決議

領實體5倍券看這邊！一張圖看郵局流程 10/4日起開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱太三：兩岸有重啟對話的必要和可能

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會主委邱太三。圖／視訊截圖
陸委會主委邱太三。圖／視訊截圖

對於近期有無可能重啟兩岸對話？陸委會主委邱太三今表示，兩岸對話應有重啟的必要與可能，主要是中國大陸也很期待民間交流。

邱太三今日在中華民國三三企業交流會做演講，並被問及兩岸重啟對話的可能性。

他強調，兩岸對話應有重啟的必要與可能，主要原因是，縱使民進黨執政，但中國大陸也很期待，最重要的是，要如何以通惠情來促融？

邱太三指出，通惠因疫情沒有產生預期的效應與結果，現在剩人民之間如何做交流。人民交流是最低層次的，期待可透過先人民、經貿交流，而這樣的經貿交流也會涉及政府業務上的執行。比如前陣子大陸有5具無名屍飄到金門、馬祖，這就涉及司法機關處理流程。

針對我駐美處更名的議題，邱太三說，名稱問題在美中之間有一定程度敏感性，美中對抗情勢幾乎是全面性的，不管是金融、貿易，甚至是地緣政治。隨著中國大陸的中國夢的提出，改名問題也是國際氛圍形塑出來的。但相信雙方都會很審慎做各項評估，要看何時去做這樣的推展，再做比較好的拿捏。

邱太三 疫情

延伸閱讀

英國女王向金正恩發「國慶賀電 」？白金漢宮：是真的

大陸駐英大使被禁足國會 中方斥干擾中英兩國交往

南韓催貨莫德納二劑僅6週 王鴻薇：台灣眼睜睜看二類打滿

官媒引述習近平 要求中共幹部勿當「好好先生」

相關新聞

邱太三：兩岸有重啟對話的必要和可能

對於近期有無可能重啟兩岸對話？陸委會主委邱太三今表示，兩岸對話應有重啟的必要與可能，主要是中國大陸也很期待民間交流。

台藝人遭網攻、陸網掀對立 國台辦：將調查處理

從「小S事件」到「張鈞甯事件」，台灣藝人在大陸被一些小粉紅攻擊，對於台灣藝人沒有辦法在大陸敬業、樂業，大陸國台辦發言人朱...

朱鳳蓮：福建疫情受關注 目前未聽說台胞確診

隨著BNT疫苗抵台，會有越來越多台灣民眾接種該疫苗。未來大陸方面是否可以放寬兩岸疫苗互相認證？復必泰疫苗能否優先列為台灣...

陸委會指台胞居住證涉統戰 國台辦嗆一貫陰暗心理

北京近日宣布從10月1日起，持台灣居民居住證者可參加北京市城鄉居民基本養老保險，陸委會指相關政策涉及統戰作為。大陸國台辦...

陸國台辦：前8月兩岸貿易額增長31.8% 經貿合作增強

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會上指，今年以來，兩岸經貿交流合作保持良好發展態勢。兩岸貿易、投資大幅增長，金融合作持續...

恆大面臨破產 中國版次貸風暴要來了？

中國恆大集團負債逾3000億美元，又連遭國際信評機構降評，讓外界擔心它將發生信貸違約。《經濟學人》指責北京當局介入債務問題，並把恆大形容為中國的債務怪獸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。