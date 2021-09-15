邱太三：兩岸有重啟對話的必要和可能

對於近期有無可能重啟兩岸對話？陸委會主委邱太三今表示，兩岸對話應有重啟的必要與可能，主要是中國大陸也很期待民間交流。

邱太三今日在中華民國三三企業交流會做演講，並被問及兩岸重啟對話的可能性。

他強調，兩岸對話應有重啟的必要與可能，主要原因是，縱使民進黨執政，但中國大陸也很期待，最重要的是，要如何以通惠情來促融？

邱太三指出，通惠因疫情沒有產生預期的效應與結果，現在剩人民之間如何做交流。人民交流是最低層次的，期待可透過先人民、經貿交流，而這樣的經貿交流也會涉及政府業務上的執行。比如前陣子大陸有5具無名屍飄到金門、馬祖，這就涉及司法機關處理流程。

針對我駐美處更名的議題，邱太三說，名稱問題在美中之間有一定程度敏感性，美中對抗情勢幾乎是全面性的，不管是金融、貿易，甚至是地緣政治。隨著中國大陸的中國夢的提出，改名問題也是國際氛圍形塑出來的。但相信雙方都會很審慎做各項評估，要看何時去做這樣的推展，再做比較好的拿捏。