朱鳳蓮：福建疫情受關注 目前未聽說台胞確診

隨著BNT疫苗抵台，會有越來越多台灣民眾接種該疫苗。未來大陸方面是否可以放寬兩岸疫苗互相認證？復必泰疫苗能否優先列為台灣民眾往返兩岸的疫苗認證，以減少醫學觀察隔離天數和重複接種。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，對於接種後跨境往來、接種第三劑，都要「服從疫情防控工作統一部署」。這顯示，兩岸疫苗互相承認，往來兩岸減少隔離天數，仍然遙遙無期。

朱鳳蓮十五日在記者會上表示，確實聽到一些台胞反映，隨著防疫形勢改變，對已接種疫苗台胞來大陸，有無可能調整措施，如縮短隔離天數、不用重複接種疫苗等。她說，當前疫情防控仍然處於「關鍵階段」，絲毫不能放鬆警惕。關於接種疫苗人群跨境往來便利，以及「接種第三劑」疫苗的問題，要根據疫情發展形勢，服從疫情防控工作的統一部署和安排。

被問到福建近日疫情嚴重，莆田、廈門都是眾多台商聚集區，國台辦有何看法？朱鳳蓮表示，福建疫情受到關注，直到目前沒有聽說有台商台胞確診，大陸會注意台胞台商在該地區的健康和防疫措施。

針對北京市人力資源和社會保障局近日宣布從10月1日起，持台灣居民居住證的台胞可參加北京市城鄉居民基本養老保險。有台胞表示，這項政策可解决他們長期關心的比如雙重參保問題感覺到更加心安，免除了很多後顧之憂。

朱鳳蓮表示，北京市人力資源和社會保障局推出的這項政策，是細化落實台胞同等待遇的一件好事、實事。

她說，台灣居民居住證是為便利在大陸工作生活臺胞享受基本公共服務而制發的身份證件。大陸人力資源和社會保障部、醫保局2019年制定的有關辦法規定，為保障台胞在大陸依法享有同等的社會保險權益，無論是已就業台胞，還是尚未就業的台胞，都可持居住證參加當地城鄉居民基本養老保險。

而台胞參保後，如果在達到規定的領取養老金條件前離開大陸的，既可選擇保留帳戶，以便再次來大陸就業或居住時繼續繳費；也可選擇由本人書面申請終止社保關係，一次性選取社保個人帳戶儲存額。已在台灣參保的台胞也可根據自身情况選擇不參加大陸的養老保險和失業保險。

她認為，這些靈活務實的做法，都是大陸部門在認真聽取和積極研究台胞意見基礎上作出的安排，充分體現大陸各有關部門在不斷完善保障台灣同胞福祉的政策措施，全心全意為台胞辦實事、做好事、解難事。民進黨當局對大陸方面關心照顧台胞一貫抱持陰暗心理，動輒攻擊抹黑惠台利民政策，蓄意誤導甚至威脅恐嚇台灣民眾，這實際上是對台灣民眾利益福祉很嚴重的傷害。