陸委會指台胞居住證涉統戰 國台辦嗆一貫陰暗心理

北京近日宣布從10月1日起，持台灣居民居住證者可參加北京市城鄉居民基本養老保險，陸委會指相關政策涉及統戰作為。大陸國台辦15日批評，「民進黨當局對大陸方面關心照顧台胞一貫抱持陰暗心理，動輒攻擊抹黑惠台利民政策，蓄意誤導甚至威脅恐嚇台灣民眾，是對台灣民眾利益福祉很嚴重的傷害。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮於15日的例行記者會指出，台灣居民居住證是為便利在大陸工作生活台胞享受基本公共服務而製發的身份證件。大陸人力資源和社會保障部、國家醫保局2019年制定的有關辦法規定，為保障台胞在大陸依法享有同等的社會保險權益，無論是已就業台胞，還是尚未就業的台胞，都可持居住證參加當地城鄉居民基本養老保險。

朱鳳蓮說，台胞參保後，如果在達到規定的領取養老金條件前離開大陸的，既可選擇保留帳戶，以便再次來大陸就業或居住時繼續繳費；也可選擇由本人書面申請終止社保關係，一次性提取社保個人帳戶儲存額；已在台灣參保的台胞也可根據自身情況選擇不參加大陸的養老保險和失業保險。

她表示，這些靈活務實的做法，都是大陸主管部門在認真聽取和積極研究台胞意見基礎上做出的安排，充分體現大陸各有關部門在不斷完善保障台灣同胞福祉的政策措施，全心全意為台胞辦實事、做好事、解難事。

朱鳳蓮強調，「民進黨當局對大陸方面關心照顧台胞一貫抱持陰暗心理，動輒攻擊抹黑惠台利民政策，蓄意誤導甚至威脅恐嚇台灣民眾，這實際上是對台灣民眾利益福祉很嚴重的傷害。」