陸國台辦：前8月兩岸貿易額增長31.8% 經貿合作增強

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會上指，今年以來，兩岸經貿交流合作保持良好發展態勢。兩岸貿易、投資大幅增長，金融合作持續深化，經貿交流熱度不減。

據人民網報導，針對兩岸經貿，朱鳳蓮指有四方面進展：

一是兩岸貿易大幅增長。據大陸海關總署統計，今年1至8月，兩岸貿易額2088.2億美元，同比增長31.8%。其中，大陸對台出口503.2億美元，同比增長33.4%；大陸自台進口1585億美元，同比增長31.3%。今年以來，兩岸貿易額、大陸對台出口、自台進口增速均高於30%，顯示兩岸經貿合作動力持續增強。

二是台商對大陸投資保持增長態勢。據大陸商務部統計，今年1至7月大陸新批准台資項目3552個，同比增長47%；實際吸引台資6.4億美元，同比增長9.6%。今年以來，新批准台資項目數、吸引台資金額持續大幅增長，充分表明台商持續看好大陸巨大的內需市場、完備的產業體系、強大的生產製造能力和廣闊的發展前景。

三是兩岸金融合作持續深化。長春英利、南僑食品、華利集團、東亞機械等4家台企今年在A股上市，目前在大陸A股上市台企增加到42家。中富電路、炬芯科技上市申請已獲准，上海冠龍、合富醫療等正積極申請上市。台北富邦銀行、台中銀證券投資信託、凱基國際（香港）等台資金融機構也積極申請合格境外機構投資者資格（QFII），參與大陸證券市場投資。

四是兩岸同胞經貿交流熱度不減。在確保疫情常態化防控基礎上，有關省市先後舉辦深化魯台合作推進會、川渝兩地台企西部行、“長三角地區項目推介會暨台商台青走晉來、2021海口台商峰會、台商台企吉林行等活動，推動一批符合大陸產業發展方向的項目對接落地。大陸有關部門在湖南設立海峽兩岸產業合作區，為台資企業在中部發展搭建平台。圍繞落實落細農林22條措施，四川、江蘇、黑龍江等地舉辦幫助台資農業林業企業發展的政策推介、經驗交流等活動，支持台農台企參與鄉村振興戰略，深化對台農業林業交流合作。

她並稱，大陸始終是廣大台灣同胞、台資企業投資興業的最佳選擇。兩岸加強經貿合作，台灣經濟才能有更好發展，台灣同胞才能更多獲益受惠。民進黨當局一再干擾、阻礙兩岸經貿合作是不智的，也不可行。