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海絲博覽會 64國家參展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會組委會日前舉行發佈會，會上透露，儘管受全球新冠肺炎疫情影響，但本屆海絲博覽會期間，仍有64個國家和地區設立國家形象展位，較上屆增加13個國家和地區。

中新社報導，本屆博覽會將於9月24日至26日在廣交會展館A區舉辦，採取「一展一會」、「綜合展+專業展」模式，其中主題論壇將設1場主題大會、5場平行分論壇和4場配套活動。

本屆博覽會設置國際合作交流、國際平台和品牌、外貿基地等3個綜合展區，以及人工智能、數字經濟、絲路電商、進口食品等4個專業展區，展會面積7萬平方米，參展企業超過1000家，同期舉辦超過40場合作交流配套活動。

美國、加拿大、古巴、墨西哥、俄羅斯、比利時、西班牙、日本、韓國、泰國、以色列等64個國家和地區設立國家形象展位，分別設置RCEP經貿合作展區、歐洲經貿合作展區、亞非經貿合作展區、太平洋島國合作展區以及美洲合作展區，展示各國文化、旅遊、特色產品。

廣東為中國貿易大省，外貿規模佔全國的22%，體量大、份量重，在暢通國內國際雙循環中發揮橋樑作用。

廣東 新冠肺炎 電商

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