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四川首台 1000MW高效超超臨界鍋爐投運

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
天明項目位於四川電網成（都）－德（陽）－綿（陽）負荷中心，是德（陽）－寶（雞）送出端主要電源支撐點。圖／本報四川德陽傳真
天明項目位於四川電網成（都）－德（陽）－綿（陽）負荷中心，是德（陽）－寶（雞）送出端主要電源支撐點。圖／本報四川德陽傳真

四川省首台1000MW高效超超臨界鍋爐，近日完成168小時試運行，順利投入商業使用。該鍋爐由東方鍋爐德陽基地為天明項目研發製造，試運行期間性能優異，獲各參建單位一致好評。

據了解，天明項目位於四川電網成（都）－德（陽）－綿（陽）負荷中心，是德（陽）－寶（雞）送出端主要電源支撐點。項目規劃建設4×1000MW超超臨界燃煤電廠，和100萬噸煤炭儲備基地工程；本期建設2×1000MW超超臨界燃煤電廠，以及50萬噸煤炭儲備基地工程。作為水電大省，該項目的建成，將極大優化四川省電力能源結構；特別是冬季水電短缺時，將提高整個西南地區供電的穩定性。

天明項目是東方鍋爐承擔的四川省科研課題《1000MW高效超超臨界鍋爐產業化》依託項目，採用了東方鍋爐自主研發的1000MW等級高效超超臨界鍋爐技術，從而提升機組效率，降低機組煤耗，在保證高效燃燒的同時，實現超低排放。該機組的順利投運，標誌著東方鍋爐1000MW高效超超臨界鍋爐產業化，邁出重要的一步。

省電

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