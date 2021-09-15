迎中秋 新疆螃蟹銷往上海、浙江

中秋前夕，新疆地產螃蟹進入上市期，除供應本地市場外，新疆螃蟹還藉助航空物流銷往上海、浙江等地。這幾天位於新疆北部的新疆生產建設兵團第十師北屯市一八八團小西湖河蟹產業園比平日熱鬧不少，養殖戶張亞永忙著下籠、撈蟹，螃蟹供不應求。母蟹150克左右，公蟹200多克，一隻蟹在上海的價格是50元（人民幣，下同）到80元不等。

中新社報導，新疆地處中國西北乾旱區，但境內共有河流570多條，且以高山冰雪融水作為主要補給水，經過長距離的流淌，水中的污染物或被滲透或被蒸發，形成冷水性的水域後，水質相對較好，污染很少，是發展無公害及生產有機水產品的理想之地，養殖出來的螃蟹天生帶鮮味。

近些年，中國市場螃蟹消費量不斷增長、養殖利潤上升，同時，物流體系更加便捷。新疆螃蟹在引入良種解決養殖問題後，憑藉自身特有的品質，逐漸東進其他省區市場。

目前，新疆塔城地區、阿克蘇地區、喀什地區、阿勒泰地區、伊犁州、巴州、烏魯木齊的相關縣（區）市，以及新疆兵團第一師阿拉爾市、第三師圖木舒克市、第四師可克達拉市、第十師北屯市的相關團場都養殖有螃蟹。

以第十師北屯市為例，該師市河蟹養殖始於1999年，目前，放養水面達到10萬畝，年產螃蟹超過500噸，銷往上海、浙江、江蘇、陝西、台灣等地，已有相對穩定的銷售渠道。

「在上海市場，新疆十師的螃蟹很有名氣，連著兩年，上海的水產批發商直接來包塘，只要打上來的，全部拉走」。第十師北屯市農業技術推廣站副站長劉曉辰說。在擴大養殖面積的同時，新疆各地還突出地域特色，樹立額河玉蟹、天山雪蟹、稻田蟹、西海龍蟹、昆侖龍蟹等螃蟹品牌，助推螃蟹養殖產業高質量發展。