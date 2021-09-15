貴陽貴安 將全力打造「數字碼頭」

貴州省貴陽市、貴安新區藉助「三個千億級產業集群」新引擎，已經打造成為全世界聚集超大型數據中心最多的地區之一。

中新社報導，貴陽市政府新聞辦公室舉行新聞發佈會，貴陽市大數據發展管理局黨委書記、局長吳宏春表示，貴陽貴安是中國首個國家大數據綜合試驗區貴州的核心區。2021年，貴陽貴安大數據產業主要產業指標保持高位增長，重點企業持續發展壯大，貴安全力打造三個千億級產業集群，引領數字產業化發展進入快車道。

數據中心及關聯產業累計完成投資121.37億元（人民幣，下同），建成機架2.65萬個，實際上電服務器14.53萬台，可承載服務器31.45萬台。同時，貴陽貴安軟件和信息技術服務業保持旺盛發展勢頭。1月至7月，500萬口徑軟件業務收入達173.33億元，同比增長52.58%，完成年度目標的72.2%，絕對值位列貴州省第一，規模以上互聯網和相關、軟件和信息技術服務業營業收入達到137.9億元，同比增長115.2%，新增規模以上企業7家。

貴安新區產業發展局黨組成員、副局長王竹表示，貴安新區將以打造中國算力網絡國家樞紐節點為核心，通過建立「東數西算」網絡樞紐、建設「東數西算」關鍵算力樞紐、建設「東數西算」國家重要數據基礎設施，從而凸顯產業集聚效應，推動數字經濟高質量發展。

截至目前，貴陽貴安已與中國17個城市實現城市之間網絡直聯。貴陽貴安將積極打造三大運營商、互聯網業務、國家電子政務、能源等多個領域中國全國算力樞紐，為港澳大灣區等提供高質量實時算力。

貴陽貴安還將把握共建一帶一路建設等歷史機遇，打造「數字碼頭」。貴陽市大數據發展管理局副局長趙燕說，通過加快建設現代化基礎支撐體系，抓好新一輪高水平對外開放的機遇。