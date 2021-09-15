130屆廣交會 10月15日廣州開幕

第130屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於10月15日在廣東省廣州市開幕。本屆廣交會首次線上線下同步舉行，預計有7500家企業線下參展，線上展保持原有約6萬個展位，繼續為2.6萬家企業和全球採購商提供線上貿易合作交流平台。

中新社報導，大陸商務部副部長任鴻斌14日在出席國務院新聞辦公室新聞發佈會時表示，本屆廣交會首次以促進國內國際雙循環為主題，展期時間為5天，線上線下同步舉辦，按16大類商品設置51個展區。其中，線下展展覽面積約40萬平方米，以品牌企業為參展主體，著力打造品牌精品展，推動國內國際雙循環。目前，廣交會各項工作正在有序推進。

中國對外貿易中心主任儲士家表示，第130屆廣交會線上線下融合舉辦，標誌著中國所有的大型展會全面復工復產，也標誌著中國統籌疫情防控和經濟社會發展取得的戰略性成果又有了新的進展。本屆廣交會線下展覽有7500家企業參展，就規模而言，仍是新冠疫情下全世界最大規模的線下展會。此外，本屆廣交會設品牌展位11700個，占線下展位總數的61%，將有2200多家品牌企業參展，優質企業佔比與歷屆廣交會相比顯著提升。

近期中國多地出現散發新冠疫情病例，廣東省人民政府副省長張新表示，將科學制定方案和預案體系，抓實關鍵領域的防疫措施，做好應急處置準備工作，重點加強口岸、社區、醫療機構等相關領域防控措施，以確保本屆廣交會疫情防控安全。

本屆廣交會適逢第130屆，將辦開幕式和首屆珠江國際貿易論壇。珠江國際貿易論壇是廣交會發展史上第一次舉辦國家級的國際貿易論壇，主論壇主題為「以中國的新發展為世界提供新機遇」，並設三個分論壇以「高水平開放與貿易創新」、「新發展格局下的外貿新業態新模式」、「粵港澳大灣區國際貿易合作」為議題。