陸商務部：大陸全年外貿 有信心完成「量穩質升」目標

大陸商務部副部長任鴻斌14日表示，今年以來，全球疫情肆虐，給全球的生產生活都帶來了巨大衝擊，但是中國的外貿依然展現出了強勁的韌性，實現較快增長，穩中向好。「展望全年外貿，我們有信心通過努力完成全年『量穩質升』的目標任務。」

任鴻斌在14日的大陸國新辦新聞發布會上指出，今年以來，中國外貿實現較快增長，穩中向好。1到8月，進出口規模達到人民幣24.78兆元（約新台幣108.04兆元），創下歷史新高，增速23.7%，也達到了10年來的高點。

不過，他說，要保持清醒和穩定，不能盲目樂觀，外貿發展情勢依然存在諸多不確定、不穩定和不均衡因素。

任鴻斌表示，第一，國際市場需求面臨較大不確定性。今年以來，全球疫情反覆，多國在「封鎖」和「解封」中搖擺，世界經濟復甦不確定性上升。同時，拉動外貿增長的階段性因素可能將消退，出口增速將逐步回落。調查顯示，接獲訂單增長的外貿企業占比有所下降。

第二，是全球產業鏈供應鏈不穩定性突顯。受新一輪Delta病毒影響，部分國家再次停工停產，導致晶片等大量中間產品生產受阻，嚴重影響了全球產業鏈供應鏈的穩定和暢通。「同時，一些國家將貿易問題政治化，搞科技封鎖，這也加大了外貿企業面臨的產業鏈供應鏈風險。」

第三，是不同市場和企業主體開始分化。包括新興市場復甦動能不及傳統市場，中小外貿企業訂單狀況不及大型外貿企業，以及中下游外貿企業盈利能力不及上游企業，這些因素都將影響外貿企業應對風險的能力。

此外，近期調查顯示，大陸中小外貿企業經營壓力不斷加大，正面臨「海運運費居高不下、部分原物料價格仍在高位」的困難。

任鴻斌表示，下一步，大陸商務部將堅持「穩增長」、「促創新」兩手抓，密切跟蹤研判國際市場情勢變化、密切關注市場主體發展動態，做好政策儲備，增強外貿抗風險能力，保持外貿跨周期平穩運行。

他提到，包括適時推出針對性強的政策支持舉措，加大對中小微外貿企業的幫扶力度；積極參與高標準的多邊區域貿易安排，支持多邊貿易體制；高質量共建「一帶一路」，推進與更多貿易夥伴國建立貿易暢通工作機制、簽署「絲路電商」合作協議；積極支持跨境電商、海外倉、市場採購、離岸貿易等外貿新業態新模式的發展，以及要辦好第130屆廣交會和第四屆進口博覽會等重要展會。