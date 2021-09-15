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恆大面臨破產，中國版次貸風暴要來了？

商業周刊 / 邱韞蓁／商業周刊
中國恆大集團負債逾3000億美元，又連遭國際信評機構降評，讓外界擔心它將發生信貸違約。 路透
中國恆大集團負債逾3000億美元，又連遭國際信評機構降評，讓外界擔心它將發生信貸違約。 路透

摘要

1. 中國恆大集團負債逾3000億美元，又連遭國際信評機構降評，讓外界擔心它將發生信貸違約。《經濟學人》指責北京當局介入債務問題，並把恆大形容為中國的債務怪獸。

2. 北京當局則發布「三條紅線」的規定，要求房地產業者降低債務水平、限制融資，促使恆大積極拋售資產。

3. 金融大鱷索羅斯近期在《金融時報》上撰文，警告恆大違約可能導致中國經濟崩潰。甚至，這恐怕會產生外溢效應，動搖全球經濟，讓中國企業更難尋求外國融資機會。

中國房地產巨頭恆大集團深陷財務危機，負債約達3040億美元（約新台幣8.4兆），股價今年已下跌74％。近日，信用評級又被下調，讓市場更加擔憂。

全世界都在擔憂...恆大的錢坑，會不會演變成中國版「雷曼兄弟」？

國際信評機構穆迪將恆大及其子公司評級從「Caa1」下調至「Ca」，展望為「負面」；惠譽也宣布將恆大和子公司天基控股的長期外幣發行人違約評級從CCC+下調至CC，該評級定義為信用風險「非常高」，並稱「可能會違約」。

《紐約時報》指出，創立於1996年的恆大，搭上了中國房地產熱潮，近4分之3的家庭財富都與房產相關。但，恆大不斷擴展規模，最終卻無法還清債務。除了逾3000億美元負債，它還身負數百座未完工的住宅，也有越多供應商公開聲討來尋求還債。

恆大高負債、高槓桿，北京出手限制融資

恆大為何債台高築？《經濟學人》將矛頭指向中國政府，直呼該國壞帳處理制度由政治介入，而非市場力量和法規，導致債務問題始終難以解決，並把恆大形容為中國的債務怪獸（debt monster）。

2020年底，私營非金融企業的總體債務相當於中國GDP的222％。相比之下，美國的私營非金融債務占GDP的164％，顯見中國企業債務水平之高。然而，中國長期以人為方式壓低債券違約率，預計今年不會超過1％，甚至遠低於去年約2.7％的全球平均。

《新浪財經》曾報導，中國房地產企業幾乎都避不開高負債、高槓桿、高周轉的模式，「借的越多，建設的越多，規模就會越大」。而北京當局擔心，房地產泡沫破裂會影響中國的金融體系，在去年（2020）發布了「三條紅線」的規定，要求房地產業者降低債務水平，並限制融資。

《紐約時報》與《金融時報》皆指出，北京這項減少負債的命令，為恆大帶來巨大壓力，讓它積極拋售資產，欲應對流動性問題。今年（2021）半年報顯示，相關措施包含「向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部份欠款」、「出售恒騰11％股權」、「出售盛京銀行1.9％股份」、「出售深圳市高新投集團有限公司7.08％股權」、「出售恒大冰泉集團有限公司49％股權」，以及「出售5個地產項目股權及非核心資產」。

不過，《彭博》報導，恆大將售價大打折扣，似乎未能振興房地產銷售。8月，房地產平均售價較上個月下滑11.5％，創2016年7月以來的新低，但合約銷售金額卻比去年減少26％，降至約381億人民幣（約新台幣1640億）。

除了去槓桿命令之外，《紐約時報》另指出，中國房地產市場降溫，人民對新住宅的需求減小，也是恆大另一危機。本週，北京智庫國家金融與發展實驗室就宣布，房市熱潮「已出現轉折點的跡象」。

自今年2月以來，深圳中古屋成交量暴跌超過8成，創近10年新低。虧錢求售的房子越來越多，就連曾被稱為「妖精」的學區房現在也低頭。媒體報導，深圳還有一間臨街商店，將以1元起拍。

位在香港的中國恆大中心。 法新社
位在香港的中國恆大中心。 法新社

中國經濟崩潰將崩潰？

法國中國工業政策研究室「DCA中國分析」（DCA Chine Analyse）主席杜福爾（Jean-François Dufour）告訴《法國24新聞》（France 24），恆大集團涉足多項業務，包含礦泉水、足球、健康、保險、養豬業、遊樂園、電動車等，就是想在北京的重點行業名單中，占有一席之地，「若債務多到無法負荷，北京才會比較願意給予財政上的幫助。」杜福爾解釋。

中國監管機構會否出手相救，目前還是未知。但，《紐約時報》報導，恆大若倒閉，投資者和購屋者的恐慌，恐怕會蔓延房市並衝擊房價，影響家庭財富和消費者信心。金融大鱷索羅斯（George Soros）近期在《金融時報》上撰文，警告恆大違約可能導致中國經濟崩潰。

此外，恆大的投資者不乏大咖，包含安石集團（Ashmore Group）、安聯（Allianz）、貝萊德（BlackRock），違約將對全球市場產生外溢效應，動搖全球經濟，中國企業也將更難透過外國投資，尋求融資機會。

香港大學金融學教授陳志武則表示，隨著中國金融機構變得更風險趨避，恆大違約會導致信貸緊縮（Credit Crunch），這對金融體系和整體經濟，都不是好消息。

參考來源：The New York TimesThe EconomistFinancial TimesFrance 24Bloomberg新浪財經中央社中央社(2)

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