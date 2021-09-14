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陸電池巨頭寧德時代 擬投資逾588億建鋰電池項目

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸鋰電池巨頭寧德時代13日公告指出，擬在江西省宜春市投資建設寧德時代新型鋰電池生產製造基地（宜春）項目。（圖／取自大陸自媒體）
大陸鋰電池巨頭寧德時代13日公告指出，擬在江西省宜春市投資建設寧德時代新型鋰電池生產製造基地（宜春）項目。（圖／取自大陸自媒體）

大陸鋰電池巨頭寧德時代13日公告指出，擬在江西省宜春市投資建設寧德時代新型鋰電池生產製造基地（宜春）項目，總投資不超過人民幣135億元（約新台幣588.6億元），預計自開工建設起不超過30個月，項目規畫用地面積約1,300畝。

路透報導13日當天發布另一份公告指出，擬與上海適達投資管理有限公司等公司及個人在江蘇省蘇州市共同投資設立「蘇州時代新安能源科技有限公司（籌）」（暫定名），專注電動汽車驅動控制系統。合資公司註冊資本為人民幣25億元，其中寧德時代出資人民幣13.5億元，持有合資公司54%股權。

寧德時代股價13日收漲0.14%，報人民幣502.8元；今年迄今，該股累計漲幅為43%。

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