陸製造業連11年世界第1

大陸工業和信息化部部長蕭亞慶13日表示，自2010年以來，中國製造業已連續11年位居世界第一。中國製造業大國地位進一步鞏固。

中新社報導，大陸國務院新聞辦公室13日就「推進製造強國網絡強國建設助力全面建成小康社會」有關情況舉行發佈會。蕭亞慶在發佈會上表示，中國製造體量大，2012年到2020年，中國工業增加值由20.9萬億元（人民幣，下同）增長到31.3萬億元，其中製造業增加值由16.98萬億元增長到26.6萬億元，佔全球比重由22.5%提高到近30%。

中國工業擁有41個大類、207個中類、666個小類，是世界上工業體系最為健全的國家。在500種主要工業產品中，有40%以上產品產量世界第一。

他說，中國製造競爭力增強，光伏、新能源汽車、家電、智能手機、消費級無人機等重點產業躋身世界前列，通信設備、工程機械、高鐵等一大批高端品牌走向世界。

中國在重點領域創新取得重大突破。「嫦娥五號」地外天體採樣返回、「天問一號」開啟火星探測、「奮鬥者號」萬米海溝成功探底，刷新中國深空深海探測新紀錄。「北斗三號」全球衛星導航系統全面建成，開創了中國自主獨立全球衛星導航的新紀元。

報導稱，中國的大國重器亮點紛呈，首艘國產航母列裝，C919大型客機試飛，世界上規模最大、技術難度最高的三峽垂直升船機投運，全球最先進的超深水鑽井平台建成運行，世界首套8.8m超大採高智能化礦山裝備研製成功，特高壓輸變電、大型掘進裝備、煤化工大型成套裝備、金屬納米結構材料等都躋身世界前列，標誌著中國製造水平不斷提昇，中國製造業正從中國製造向中國創造邁進。

中國製造業企業實力顯著增強。最新發佈世界500強企業榜單中，中國工業領域企業有73家入圍，比2012年增加28家。

中小企業創業創新十分活躍，專業化水平持續提升，已培育4萬多家「專精特新」企業、4700多家「小巨人」企業、近600家製造業單項冠軍企業。