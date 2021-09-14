粵港澳老字號出奇招 擁抱互聯網

自9月2日首屆大灣區購物節啟動以來，粵港澳一眾老字號積極擁抱互聯網，各出奇招，不僅將特有的「嶺南文化」帶到大陸全國，更紛紛釋放創新潛力，加速開拓新賽道，讓更多年輕人愛上傳統文化和傳統味道。

中新社報導，創立於1880年的陶陶居，今年中秋期間推「可聽月」月餅禮盒，不僅低鹽低糖，滿足年輕消費者的口感偏好；還配置黑科技音樂月餅盒：只要將月餅放置在音樂盒上，就可以播放粵曲小調「彩雲追月」。

歷經歲月洗禮，老字號沉澱了數代人的美好記憶和情感，也傳承著數十年乃至上百年的精湛工藝。粵港澳三地文化同根同源，此次購物節中，新寶堂、馬百良等老字號紛紛開直播，讓年輕人開眼界，增強文化認同感。

江門新會的新寶堂總監梁子寧表示，截至9月6日，五至十五年的陳皮銷量同比增長50%。這次大灣區購物節給大灣區老字號們帶來好機會，「陳皮之鄉」江門新會的美食文化也被更多消費者瞭解。他表示，目前，新會陳皮的線上購買人士主要以30至50歲的人群為主，通過購物節，陳皮也走出大灣區，被更多消費者接受。

位元堂是香港百年老字號，有中成藥、滋補品、保健品等多元化的產品線。受疫情影響，位元堂在香港近50間線下門店生意受到衝擊。突如其來的挫折，推動了這家老字號加速開拓大陸電商市場。

位元堂藥廠執行董事鄧蕙敏表示，位元堂自去年9月在天貓開店以來，不到一年，銷量逐月快速增長。目前，線上的北京、上海、南京等地客戶漸漸增多，品牌正穩步走向大陸全國市場。

同為香港中藥老字號、有近200年曆史的馬百良，也在去年設立天貓旗艦店。馬百良市場及銷售部經理朱嘉裕稱，馬百良數年前已開始著手開拓年輕化市場。截至9月10日，馬百良的天貓旗艦店銷量同比增長160%，王牌產品安宮牛黃丸熱銷。

香港中華廠商聯合會常務會董黃偉鴻表示，粵港澳大灣區建設為香港品牌迎來了更多發展機遇，不少港企在內地設廠，大部分是以出口為主，但中國消費市場不斷擴大，已吸引部分廠家留意內銷。期望這次大灣區購物節能帶給港企思維衝擊，引起更多香港老字號奮進大灣區的衝動。