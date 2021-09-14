台企聯：兩岸經濟合作需建新模式

大陸全國台企聯總會長李政宏表示，大陸經濟已由高速增長階段轉向高品質發展，產業結構和消費結構加快升級，兩岸的經濟合作需要發揮兩岸新的優勢互補，建立新的模式，促進兩岸合作全面升級。台灣要利用目前的科技和人才優勢進入大陸、搶佔市場。

李政宏13日在台企聯辦的「新格局下的兩岸經貿合作與台灣經濟發展研討會」表示，一是兩岸經貿關係經過40年的發展早已密不可分，所謂兩岸「經濟脫鉤」既不可能，也不現實。在大陸率先控制疫情、率先復工復產、推出各種政策扶持台商台企的情况下，兩岸貿易額再創新高，台灣對大陸的出口依賴度更大、台商對台灣經濟貢獻度更高。

二是，兩岸經濟應當更緊密地加強合作、融合發展，這種選擇既有利於兩岸經濟共同繁榮，也符合兩岸同胞的整體利益。

大陸仍是當前乃至今後一個時期，台商台企投資興業的最佳選擇和最大機遇所在，也是台灣經濟繁榮和產業高品質發展的有力支撐和堅強後盾。兩岸經濟不僅不能「脫鉤」，反而要進一步加強合作，深化兩岸融合發展，利用雙方的優勢互補，進一步優化資源配置，這樣才能减少或避免世界經濟衰退給兩岸企業和兩岸經濟發展帶來的衝擊和負面影響，充分發揮出一加一大於二的優勢。

三是新格局下台資企業要抓住機遇、再創輝煌，繼續在兩岸經貿合作中發揮中堅作用。對於兩岸、對於台商來說，一定是機遇大於挑戰。大陸經濟穩中向好、長期向好。「十四五」規劃開啟了大陸新一輪經濟發展快車。大陸在高科技領域的技術進步日新月異，早已躍居世界前列。台商要發揮優勢，實現兩岸在新的模式下優勢互補。

李政宏表示，台灣的科技優勢若想有用武之地，必然離不開大陸的巨大市場。兩岸產業立足大陸，通過資源整合、產業綜合，加快研發和技術創新，攜手走向世界，必將共同提高中華民族經濟的國際競爭力。

四是要順勢而為，利用優惠政策措施再創事業輝煌。近年來大陸持續推出「31條」、「26條」、「11條」、「農林22條」一系列政策措施，台商要充分領會、更好地利用各項優惠政策，結合各地的發展規劃，發現商機，實現事業更好的發展。