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國台辦張世宏 籲台商必須轉型

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
國台辦經濟局長張世宏。（中國台灣網）
國台辦經濟局長張世宏。（中國台灣網）

大陸國台辦經濟局局長張世宏日前在台企聯研討會歡迎晚宴中表示，台商未來在大陸發展要加快「智能化改造、數位化轉型」。未來台商發展新格局、新階段，必須要融進大陸經濟發展規畫。他透露，下半年大陸將針對台商需求，給予更多政策措施，包括一些平台。

張世宏還提醒台商，大陸目前對高耗能、高汙染嚴格限制。例如台玻在淮安的工廠，最近要被停工12天，現在在積極協調中；華新麗華在煙台的不銹鋼鐵廠，也有類似的問題。

他話鋒一轉表示說，江蘇昆山市台資企業就發展得很好。昆山市最近有一份調查顯示，營商環境良好，推出惠台政策，服務也非常超前。今年一到六月份新增的台資企業，有135家左右。原已投資的台企增資擴產的很多。其中600多家台灣企業，今年上半年是成長了將近25%。

有的企業去年到六月份，比前年同期增長270%，反映昆山在對台商服務政策做得很好。昆山還有一個測算，66家大型台灣企業中，未來三年計劃在昆山增加投資的高達48家。

他說，目前台商的訂單也遇到一些問題，因為原材料提高，成本提高。另外，全球海運貨運高漲，標準貨櫃一櫃難求。還有一些傳統企業，面臨用工難的問題，找不到工人。

張世宏總結，台商未來在大陸發展要加快「智能化改造、數位化轉型」。昆山調查資料顯示，廣大台商在大陸發展信心堅定。大多數台商企業的運行都是正常的，而且對於未來的前景看好。

張世宏特別舉出台商擅長的晶片產業，有大陸汽車企業向他提出，能不能協調向兩家專門生產汽車晶片的台商，多買一些晶片，「他們生產多少，我買多少」。他表示，這就反映台商在大陸有許多具有優勢的產業。未來台商發展新格局、新階段，要融進大陸經濟發展，「台商不管怎麼樣，一定要轉型，以融入大陸未來發展格局」。

他說，大陸商務部、工信部、發改委對台企發展也非常有興趣，未來大陸開放過程中台商如何參與，在中西部如何發展等，下半年大陸將針對台商需求，給予更多政策措施，包括一些平台。

張世宏表示，台商特別是要讓台灣人知道，台商到大陸投資並不只是造成大陸經濟發展，同時更對台灣經濟也是極大的貢獻者。他強調，「沒有兩岸關系的和平發展，就沒有兩岸巨大的經貿合作與往來」。大陸經濟快速發展的背景，的確能給很多台商帶來機會。

台商 台灣人

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